Barneombudet er bekymret for barna i sommerferien

Til tross for at samfunnet sakte vender tilbake til normalen, har koronaviruset ført til at en rekke ferie- og aktivitetstilbud for barn er avlyst.

Barneombudet frykter avlysningene kan få konsekvenser for de mest sårbare barna.



– Vi er bekymret for at det blir færre tilbud til barn og unge i sommer. Vi er særlig redde for de barna som lever i vanskelige forhold hjemme, sier seniorrådgiver i Barneombudet Elin Saga Kjørholt til NRK.

Et av fem barn regnes som «sårbare barn» av Bufdir.

Ber myndighetene kartlegge

Barn og unge som regnes som sårbare kan eksempelvis ha ulike fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser eller komme fra en sårbar familiesituasjon.

– Barneombudet har bedt myndighetene om å kartlegge situasjonen, og opprette en tilskuddsordning til kommuner og organisasjoner, sier Kjørholt.

Elin Saga Kjørholt er bekymret for en sommer med lite aktiviteter for barn, Foto: Barneombudet

Norske grunnskoleelever rakk bare være tilbake i klasserommet i åtte uker mellom koronafri og sommerferie.

En kartlegging fra Bufdir viser at 19 prosent av arrangører har lagt ned årets sommertilbud, mens nesten halvparten har redusert aktivitetstilbudene.

Det inkluderer blant annet sommerleiren til Diabetesforbundet, Norsk forbund for utviklingshemmede, og Camp Hudøy, som alle er avlyst.

Dessuten er Sommerskolens tilbud redusert. Der samles rundt 20.000 elever i Oslo hver sommer.

– Vi har ikke gitt et godt nok tilbud

For noen av barna kan konsekvensen av mer hjemmetid være alvorlig.

– I de aller mest alvorlige tilfellene så vil det bety at barn er mange flere timer i døgnet sammen med voksne som er utrygge for dem og kan sette dem i vanskelige og farlige situasjoner, sier Kjørholt.

Guri Melby (V) sier de sårbare barna ikke har fått et godt nok tilbud i koronatiden. Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Det er ikke bare sommerferie- og fritidstilbud som bekymrer myndighetene. Barneombudet advarte tidlig om konsekvensene av økt hjemmetid for sårbare barn, da landets skoler ble stengt i mars.

Også kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier hun har bekymret seg for de sårbare barna som fikk mye hjemmetid da skolene stengte i mars.

– Vi har ikke greid å gi et godt nok tilbud til de sårbare barna, og er nødt til å følge opp disse barna ekstra godt i tiden som kommer.

Bevilget 400 millioner kroner

– Vi har bevilget 400 millioner kroner til dette. Av dem er 170 millioner kroner satt av til barn og unge. Pengene kan blant annet brukes til sommertilbud, sier Melby.

Forrige uke innførte regjeringen en rekke lettelser på koronatiltakene. Blant dem var også unntak fra én-metersregelen for personer under 20 år som deltar på sommerskole, og andre skolelignende tilbud.

Kunnskapsministeren oppfordrer kommunene til å opprette et sommertilbud for barn, og ber alle voksne være oppmerksomme på barn som kan ha det ekstra vanskelig gjennom sommeren:

– De sårbare barna er et felles ansvar for oss alle.