Barna stilte spørsmål om skolestart: – Må vi holde oss to meter fra hverandre?

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var statsminister Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som stilte opp for å svare på spørsmål fra barna om koronaviruset.

– Jeg håper at alle har hatt det fint i påsken, selv om ikke alle har hatt fått gjøre som de pleier, innledet Solberg med.

Også 16. mars arrangerte regjeringen en tilsvarende pressekonferanse der de yngste stilte spørsmålene. Da poengterte statsminister Erna Solberg at det var lov å være redd.

– Kan man bli med venner hjem?

Denne gangen var det tydelig at barna hadde lest seg godt opp om covid-19 før pressekonferansen.

Flere av spørsmålene handlet om skolen, siden 1. til 4. trinn på barneskolene åpnes igjen 27. april.

– Kan vi bli med venner hjem etter skolen?

– Ja, det kan du, men da kan man ikke være mer enn fem stykker - og dere må helst være ute. Og husk å være flink å vaske hendene.

– Det er viktig å huske at selv om skolene åpner igjen, så skal dere ikke være sammen med så mange andre barn.

En annen av de unge spørsmålsstillerne lurte på hvorfor det kun var de yngste som begynte på skolen 27. april, mens de eldre skal fortsette å være hjemme.

– Det er fordi vi ikke vil at det skal være så mange barn på skolene samtidig. Vi har også funnet ut at det er de yngste som trenger det mest. Derfor starter vi først med de yngste, sa kunnskapsminister Guri Melby.

– Vanskelig å svare på

– Må vi holde oss to meter fra hverandre i klasserommet når skolen begynner på igjen. Hva da når læreren skal hjelpe oss?

– Vi lager nye regler nå. Og det sitter eksperter sammen og jobber med disse tingene. Disse reglene kommer på mandag, sa hun.

– Hvor mange år tar det før viruset forsvinner?

– Det er vanskelig å svare på. Vi vet det ikke helt sikkert, men det vi jobber med er å få en vaksine, og det kan ta tid. Men vi må nok regne med å leve en stund til med dette, svarte Solberg på spørsmålet.

– Kan vi besøke besteforeldrene våre i Tyskland i sommer?

– Jeg tror nok at vi må regne med at de fleste ikke kan reise utenlands i sommer. De fleste av oss bør nok ikke planlegge en utenlandsferie, sa Solberg, som la til at det fantes andre måter å kommunisere på, som for eksempel Skype.

– Når kan idretter som basket og tennis begynne igjen?

– Det vet vi ikke ennå, så foreløpig er det vanskelig å si, sa Ropstad.

– Kommer sommeren til å bli ødelagt på grunn av koronaviruset?

– Nei, men den kommer til å bli annerledes. Jeg tror nok at det blir mulig å dra til flere steder i Norge. Jeg tror vi får en fin sommer i år, også, understreker statsministeren.

– Hva skjer hvis alle i hele Norge blir syk?

– Det håper vi ikke skjer, det er derfor vi er så opptatt av disse smittevernreglene, som å vaske hendene og å holde avstand. Det som er viktig for oss, er at ikke for mange blir syk samtidig, slik at det blir for mye å gjøre ved sykehusene.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, statsminister Solberg, og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad stilte til barnas pressekonferanse (dette bildet er ikke fra onsdagens pressekonferanse). Foto: Lise Åserud / NTB SCANPIX

– Kan det komme tilbake

– Når kan vi gi klemmer igjen?

– Vi vet ikke det, heller. Det kan hende at det kan ta litt tid. Vi får heller gi en god klem til de som vi kjenner, som mamma og pappa og søsken, svarte Ropstad.

– Kan koronaviruset komme tilbake om fem år?

– Ja, det kan det, men vi vet ikke sikkert. Forskere over hele verden jobber med å finne en vaksine, og finner vi det er det ikke så farlig om dette viruset kommer tilbake, fortalte Solberg.

– Kan barn med skilte foreldre være med begge foreldrene - eller bare en av dem?

– Du kan være med begge foreldrene dine.

– Hvordan skal vi feire 17. mai i år?

– Det blir ikke store tog i år, men vi skal finne en god måte å feire på. Og kulturministeren vår jobber med å finne en felles feiring, lovet statsministeren.

Det var regjeringen som arrangerte pressekonferansen i samarbeid med NRK Supernytt.

Les også: NRK utvidar 17. mai-sendinga

Les også: Kan bli ulik skoleåpning rundt i landet