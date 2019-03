Barn i slumområder kan få skolegang på grunn av Karoline

Karoline Aadland (28) var blant de 157 passasjerene om bord i Ethiopian Airlines flight ET302 som styrtet søndag morgen.

Den nærmeste familien hennes er nå samlet i Bergen, og sier at de setter stor pris på medfølelsen de har fått, ifølge familiens talsperson Bjørn Richard Johansen.

– Dette er en fryktelig tung dag for familien, men de er rørt og beveget over alt det fine som har blitt sagt om Karoline og hennes innsats i Leger uten Grenser, Unicef og i Røde Kors, sier Johansen.

Karoline var gift, og hadde ingen barn.

Hun var ansatt som økonomimedarbeider i Røde Kors og har tidligere arbeidet både i Unicef og i Leger uten grenser. Hun har sin utdannelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun giftet seg i 2017.

Lager minnefond

Familien vil hedre Karoline Aadland sitt minne ved å opprette et minnefond med for å følge opp det Karoline trodde sterkt på og jobbet for.

– Nemlig det å gi underprivilegerte barn i slumområdene i Nairobi i Kenya en mulighet til å få utdanning, sier Johansen på vegne av familien.

De vil gjøre SOMTO-stiftelsen, som Karoline opprettet og var leder for, til et minnefond. SOMTO på Swahili betyr «Utdann et barn».

– Målet blir nå å skape en minnestiftelse hvor man kan bli fadder og gi enkeltbidrag. Vi oppfordrer alle til å gå inn og lese om SOMTO stiftelsen på Facebook, sier Johansen.

Familien ber nå om mest mulig ro i til å bearbeide den ufattelige sorgen og tragedien som har rammet dem, sier Johansen.

– Varmt menneske

Mandag formiddag var kollegaer i Røde Kors samlet til en minnestund ved kontoret i Oslo.

Aadland hadde jobbet i organisasjonen i under ett år da ulykken skjedde, men hadde gjort dypt inntrykk hos kollegene.

– Hun var et veldig varmt menneske som det var lett å komme i kontakt med. Samtidig var hun en veldig dyktig økonom, som hadde et stort ønske om å bruke ferdighetene sine til å hjelpe andre, sa generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland til NTB.

Passasjerene på flyet var fra over 30 ulike land, blant annet Kenya, Canada, Kina og USA. Mange av dem har tilknytning FN og ulike hjelperorganisasjoner.

Det er ikke klart hva årsaken til ulykken er. Det var pent og klart vær i området søndag.