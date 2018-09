Barack Obama er tilbake i Noreg

Like før klokka 11 onsdag var Barack Obama tilbake på norsk jord for første gong sidan han fekk Nobels fredspris i 2009. Denne gongen deltek han på konferansen til Oslo Business Forum på Hellerudsletta ved Lillestrøm. Der skal han intervjuast om blant anna berekraft, teknologi og leiarskap.

Obama har halde ein relativt låg profil etter at han gjekk av som president i 2017. Men den siste tida har det blitt kjent at han og Michelle Obama skal skrive bok saman og produsere filmar og seriar for Netflix.

I tillegg deltek han på ein rekke konferansar som den på Hellerudsletta onsdag. Torsdag reiser han vidare til Finland, seier kommunikasjonssjef Daniel Gauslaa i Oslo Business Forum.

– Der skal han delta på eit liknande arrangement i Helsingfors.

Streng sikkerheit

Kommunikasjonssjef Daniel Gauslaa i Oslo Business Forum seier at sikkerheitsopplegget rundt Barack Obama er i ein heilt annan skala enn det dei har hatt ved tidlegare konferansar. Onsdag ettermiddag går Obama på scenen for å snakke om leiarskap. Foto: Kristian Elster / NRK

Det er ikkje kjent kvar Obama skal sove i natt, men det er ting som tyder på at han blir i Oslo før han reiser vidare i morgon.

– Vi har berre fått opplysningar om kva Obama skal gjere hos oss. Men politiet i Oslo har sendt ut informasjon om at han skal overnatte ei natt i Oslo, seier Gauslaa.

Oslo Business Forum har hatt fleire framståande gjestar dei siste åra. Men når det gjeld sikkerheita, er det ingenting som kan måle seg med det dei står framfor i dag.

– Eg kan ikkje seie noko om sikkerheitsopplegget her. Men det er i ein heilt annan skala enn det vi har hatt nokon gong tidlegare.

Konferanse om teknologi og berekraft

Temaet for den utselde konferansen på Hellerudsletta er teknologi og berekraft i framtida. Barack Obama er siste post på programmet onsdag. Før han går på, er det fleire sesjonar som tek føre seg temaet frå ulike vinklar.

Kortesjen med Barack Obama på veg frå Gardermoen til konferansen på Hellerudsletta. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Blant dei som skal delta på konferansen er CNN-journalisten Richard Quest, Andrew McAfee som har undersøkt korleis informasjonsteknologi påverkar forretningslivet og seniorrådgjevar Thina Saltvedt frå Nordea.

Tidlegare har blant andre Alex Ferguson, Randi Zuckerberg og Garry Kasparov vore trekkplaster på konferansane til Oslo Business Forum.