Bane Nor skal ha to egne granskinger av Follobanen

Bane Nor har satt i gang to ulike granskinger for å komme til bunns i problemene på Follobanen. Det kom fram på et møte mellom Bane Nor og lokalpolitikere i Follo tirsdag. Bane Nors granskinger kommer i tillegg til granskingen regjeringen har satt i gang.

Også bestilt uavhengig gransking

Utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor redegjorde for undersøkelsene på møtet:

– Undersøkelse bestilt og iverksatt internt i Bane Nor. Den gjøres ved vår egen UA-enhet. Det er samme enhet som gransker alle mulige hendelser som skjer på jernbanen.

Hun opplyste videre at styret i Bane Nor har, i samarbeid med konsernsjef, bestilt en uavhengig gransking fra en uavhengig leverandør.

– De kommer inn og ser på dette med friske øyne, og går gjennom med den hensikt å lære mest mulig, og avdekke forhold mest mulig. Hva skjedde og hva burde vært gjort annerledes. De vil også komme med noen råd om hvordan vi bør agere videre for å lære av dette, sa hun.

Utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor sier de har bestilt egne granskinger for å lære mest mulig. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Undrum sa at mandatet fra styret var klart, og at det gikk ut tirsdag.

– Det er ganske stram fremdrift for å få undersøkelsen i gang. UA-enheten er i gang allerede, de har begynt sitt arbeid.

Regjeringen har varslet undersøkelse

I tillegg til Bane Nors egne undersøkelser, varslet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tirsdag at regjeringen setter i gang en ekstern gjennomgang av prosjektet.

– Vi ser fram til et grundig arbeid og svar på hvorfor og hvordan dette kunne skje, sa Nygård

Foreløpig er ingenting klart om mandat eller fremdrift i denne granskingen, sier samferdselsdepartementet til NRK i en e-post.

– Det nærmere omfanget av og rammene for en slik gjennomgang er ennå ikke avklart. Departementet vil snarlig komme tilbake med mer informasjon om dette, skriver Edvard Andersen, seniorrådgiver i departementet.

Han legger til at samferdselsdepartementet snarlig vil komme tilbake med mer informasjon om granskingen.

EBA: – Må lære av gransking

Heikki Holmås, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), sier til NRK at de mener det er svært viktig at granskingen av Follobaneprosjektet blir bred nok til at «både politikere og embetsverk lærer det som er å lære» før neste store jernbaneprosjekt, som Ringeriksbanen.

EBA har bedt om møte med samferdselsdepartementet for å begrunne dette.

– På flere vesentlige punkter har myndighetene i prosjektets ulike faser valgt å ikke lytte til erfaringer og råd fra en samlet entreprenørbransje. Det er ingen tvil om at prosjektet på flere punkter har blitt dyrere av den grunn, sier Holmås.

Han nevner blant annet konkursen til Condotte og Bane NORs rettstvist med en forbigått entreprenør, som fordyrende saker som kunne vært unngått.

– Det er også andre forhold som en bred gransking vil kunne bringe klarhet i og samfunnet kan trekke lærdom av, slik som hvordan det er mulig at de prosjekterte kostnadene for Norges største infrastrukturprosjekt har endt opp med å bli så vanvittig høye som de har, sier Holmås.