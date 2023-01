I romjula blei det klart at det enorme prosjektet Follobanen har problem, og må haldast stengt på ubestemt tid.

Administrerande direktør i Bane Nor Gorm Frimannslund har uttalt at målet for ny opning er i februar. Aftenposten skriv at det beste scenarioet er at banen opnar 1. februar.

Jernbanelinja har ein prislapp på heile 36,8 milliardar kroner og tok 13 år å byggja.

Både 20. desember og 23. desember tok eit koplingshus fyr i Ski. Ein feil med systemet for returstraum og jording er grunnen til at banen må haldast stengt.

Peika på svakheiter

Bane Nor ville ha ei ekstra vurdering av systemet, og fekk i oktober ein rapport av rådgivingsselskapet Norconsult som peika på svakheiter.

No er den mykje omtalte rapporten offentleggjort.

Det var i krisemøte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at det blei kjent for ålmenta at Norconsult har utarbeida ein slik rapport.

Prosjektdirektør for Follobanen Per David Borenstein. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

I pressemeldinga skriv Bane Nor at hovudmålet med rapporten var å få ein uavhengig vurdering av om returstraum frå Blixtunnelen, Østfoldbanen og Konsgavntunnelen ville påverka signalanlegget på Oslo S når Follobanen opna.

I tilllegg blei Norconsult bedne om å gjera ein uavhengig vurdering av dokumentasjonen av den valde løysinga for returstraum.

«I Follobanen hadde totalentreprenøren valgt en teknisk løsning som var innenfor vårt tekniske regelverk, men den var ny for oss. Derfor ba vi om en uavhengig vurdering som skulle gå gjennom leverandørens beregninger», skriv Bane Nor i pressemeldinga.

– Vi jobbar reisikobasert, noko som vil seia at det kontinuerleg og løpande blir identifisert ulike riikoar i prosjektet som ein må sjå nærare på. Dei blir klassifiserte systematisk i eit risikoregister, forklarar Per David Borenstein i pressemldinga.

Kom med fleire anbefalingar

I rapporten var det kritikk mot systemet som blei valt av underleverandøren Cowi, men til slutt fall valet på dette systemet likevel.

– Den valde løysinga til Cowi, stemmer overeins med Bane Nors tekniske regelverk, skriv Bane Nor i ei pressemelding fredag.

I rapporten til Norconsult har konsulentfirmaet kome med heile ni anbefalingar til Bane Nor.

Norconsult anbefalar blant anna at det bør« verifiseres med bedre beregning og/eller måling at strøm i kabelskjermer ved jording i begge ender ikke fører til uakseptabel termisk belastning av kabelen».

Anbefalinger fra Norconsult Ekspandér faktaboks Anbefaling 1: En bør i tiden etter idriftsettelse følge med på stabiliteten for de enkeltisolerte

sporfeltene på strekningen. Dersom de viser tegn til å bli påvirket av forstyrrelser fra returstrømmer,

bør det vurderes tiltak. Aktuelle tiltak er:

• Forbedringer i returkretsen slik at mindre returstrøm går i jordet kjøreskinne.

• Bruk av enkeltisolert sporfelt type 2

Basert på vurderingene i denne rapporten forventes det imidlertid ikke slike påvirkninger. Anbefaling 2: Mating til Kongshavntunnelen bør endres.

• Sugetransformator 4.1 bør fjernes.

• Normal mating til Kongshavntunnelen bør være fra Oslo koplingshus via KL-kiosk 4.

Det er her anbefalt å gjøre begge disse endringene, men de kan ved behov gjennomføres uavhengig

av hverandre. Anbefaling 3: Langsgående jordledere med 120 mm2 aluminium i kabelkanal som er koplet til øvrig

returkrets i bare en ende, bør inspiseres regelmessig, spesielt etter kortslutninger med stor strøm. Det

kan vurderes å utbedre ved å kople «åpne» ender av langsgående jordledere i kabelkanal til

nærmeste jordet kjøreskinne. Anbefaling 4: Det bør verifiseres med bedre beregning og/eller måling at strøm i kabelskjermer ved

jording i begge ender ikke fører til uakseptabel termisk belastning av kabelen. Anbefaling 5: Det er anbefalt målepunkter for verifisering av beregnet strømfordeling mellom ledere i

returkretsen ved måling. Måling bør gjøres i en testsituasjon med kjent total strømbelastning for

kretsen.

Anbefaling 6: Jordingsskjema UOS-10-R-85229 og UOS-10-R-85239 bør oppdateres slik at

forbindelse mellom langsgående jordleder i kabelkanal og kjøreskinner blir fjernet ved km 1,965 og km

2,000 for hhv. sporene FB1 og FB2. Anbefaling 7: Det bør følges med på koplinger med C-press mellom langsgående jordleder i

aluminium og utjevningsforbindelser i kopper, spesielt den første perioden. Ved tegn til korrosjon ved

kontaktpunktene bør koplingene byttes. Anbefaling 8: Sammenkoplinger mellom kjøreskinner/filterimpedanser og jordledere bør framgå både

av returkretsskjemaer og av jordingsplaner. Jordingsplanene UOS-10-R-85228, UOS-10-R-85229 og

UOS-10-R-85239, og returkretsskjemaet UOS-10-R-86122, bør vise slike sammenkoplinger mellom

langsgående jordleder og filterimpedanser ved dobbeltisolert sporfelt. Anbefaling 9: Returkretsskjemaet UFB-30-R-65700 revisjon 02C bør oppdateres med korrigert

retningsangivelse for detalj A og detalj D

Norconsult skriv også at dein finst «andre potensielle kilder til uakseptabel påvirkning på sikringsanlegg», men at dei skriv også at slike andre potensielle feilkjelder ikkje er vurdert vidare i denne raporten.

Styret: Burde fått vita om svakheit

Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund har sagt at ingen fortalde han om risikoen før banen blei opna 11. desember.

Styreleiar i Bane Nor, Cato Hellesjø, har fortalt at han fekk kjennskap til rapporten tysdag denne veka.

Han meiner informasjonen om risikoen ikkje berre skulle nådd toppsjefen, men også styret.

Cato Hellesjø er styreleiar i Bane Nor, og skulle gjerne visst at fagmiljø hadde funne svakheiter med Follobanen før den opna. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er ein vesentleg faktor i samband med kvaliteten for å halda Follobanen oppe. Difor skulle naturleg nok styret og administrasjonen kjent til dette. All uvisse og risiko ynskjer vi å kjenne til, sa Hellesjø onsdag.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ynskjer ei ekstern gjennomgang av saka.

– Det har kome fram informasjon som bekymrar meg. Det har vore uvisse om løysinga som er valt når det gjeld returstraum og jording, sa han tysdag.

SV: Ansvarspulverisering

Sosisalistisk Venstreparti meiner «ansvarspulverisering og eit hav av underleverandørar» kjenneteikner Follobanen.

– Eg meiner det er uhaldbart at leiinga i Bane Nor ikkje har vore kjende med returstraumkritikken. Det er deira ansvar som leiing, seier Mona Fagerås i Transport- og kommunikasjonskomiteen for SV.