Etter at NRK omtalte bagasjekaoset ved europeiske flyplasser i forrige uke, har vi mottatt mange mailer fra frustrerte reisende.

Hei, vi er to karer på tjenestereise til Svalbard som mistet 3 av 4 kolli på vei til Longyearbyen fra Oslo.



Skaper en rekke artige utfordringer når turen går videre med fly til forskningsbasen i Ny-Ålesund. Verktøy, måleinstrumenter og klær var borte.

Slik starter mailen fra Knut Møen, hydrolog i NVE, til NRK.

Møen og makkeren Harald Songe reiste til Ny-Ålesund på Svalbard for å drive vedlikehold og etablering av hydrologiske målepunkter.

– Det er målinger som bidrar til kunnskap om klimaendringer og smeltende permafrost i Arktis, forklarer Møen.

FORSKERE PÅ TUR: Knut Møen og Harald Songe på vei mot Isfjord Radio på Kapp Linné på Svalbard. Foto: Øydis Castberg

Men i Longyearbyen gikk de av flyet uten bagasjen, og dermed uten utstyret de trengte for å gjennomføre arbeidet.

– Det er ikke så lett å få oversendt bagasje til et sted hvor det går to fly i uka, sier Møen.

– Gikk i vasken

– En ukes tid før jeg reiste leste jeg en artikkel fra Schiphol som beskrev kaoset. Jeg tenkte at det ordner seg nok til når jeg skal reise.

Det sier Fredrik, som skulle fly fra Trondheim til Marseilles i Frankrike, via Amsterdam for to uker siden.

To kolli fulle med motorsykkelklær skulle med til Frankrike, hvor han og samboer Eirin skulle legge ut på en ukes MC-tur.

Eirin filmet kaoset på Schiphol da hun og samboer Fredrik reiste via Amsterdam i forrige uke.

Ikke nok med at flyet nedover ble et døgn forsinket, så forsvant også bagasjen et sted over Europa.

– Så den turen gikk i vasken, sier han til NRK.

Får mail kl.15.00 den 23. (Dvs en uke etter tapt bagasje) om at ett kolli er funnet og er på vei til Marseille.



Vi hadde da allerede startet hjemreisen til Trondheim. Fredrik i Trondheim

SOVEBENK: Eirin og samboeren Fredrik måtte finne seg hver sin benk på Schiphol da flyturen hjem ble noen dager lengre enn planlagt. Foto: privat

Den første dagen i Frankrike ble brukt til å registrere savnet bagasje på flyplassen og til å handle klær og toalettsaker.

Den planlagte MC-turen ble såpass amputert, at paret bestemte seg for å droppe den og forsøke å «redde resten av ferien».

– En stund til vi skal reise med fly igjen

Hjemreisen ble også preget av forsinkelser og flytrøbbel som endte i en overnatting på flyplassen i Amsterdam.

– Kort oppsummert av det som skulle være en ukes ferietur, så brukte jeg fem dager på en reise som egentlig skulle ta to, jeg mistet bagasjen, og måtte bruke en dag på administrering, forteller Fredrik.

– Nå blir det nok en stund til vi skal reise med fly igjen, sier paret.

PÅ VEI HJEM: Samboerne Eirin og Fredrik ble rammet av både flytrøbbel og bagasjetrøbbel da de skulle på ferie til Frankrike. De endte med å komme hjem to døgn etter planen. Foto: privat

Jeg og min kone var i bryllup i Firenze for 14 dager siden. Hver vår koffert ble mistet. Lite morsomt å stresse rundt i Firenze på fredag i 35 grader å finne antrekk til to kvelder.



I dag 15 dager etter koffertene forsvant har vi fått beskjed om at den ene kofferten har kommet til rette. Vidar Hammer i Larvik

– Ikke send bagasje nå

Anbefalingen fra norske forsikringsselskap er helt klart å droppe innsjekket bagasje nå.

Hittil i sommer opplever de en enorm vekst i antall saker som omhandler tapt eller forsinket bagasje.

I If har det økt over 110 prosent fra mai til juni, og de opplyser at det også er mange flere saker nå enn i siste normalår, som var i 2019.

– Når vi ser på utviklingen i antall henvendelser, så er vi tydelig på at i sommer bør du reise kun med håndbagasje. Ikke send bagasje nå, sier kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, Ole Irgens.

VIDEO: Noen tips fra reiseeksperter ved Nomaden til å pakke lett. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Noen tips fra reiseeksperter ved Nomaden til å pakke lett.

Norwegian: Sjeldent plass til alles trillekofferter

Norwegian innførte nylig et ekstra gebyr for å ha med håndbagasje på deres flyvninger.

Du kan velge å betale noe ekstra i tillegg til en lavprisbillett, eller kjøpe en i en dyrere billettklasse. Samtidig kan håndbagasjen være noe større, og innsjekket bagasje kan nå være noen kilo tyngre, sammenlignet med tidligere.

Pressekontakt i Norwegian, Silje Glorvigen, sier til NRK at dersom flyet er fullbooket, er det sjeldent plass til alles trillekofferter i bagasjehyllene.

Alle er imidlertid velkomne til å ta med seg en liten bag eller veske som får plass under setet.

– Vi oppfordrer alle våre passasjerer til å være nøye med å sjekke hvilken billettype de har kjøpt, og undersøke hva som er inkludert i deres billett. Hvis kunden har glemt å legge til ekstra bagasje, kan de enkelt kjøpe dette via våre hjemmesider i forkant av reisen, sier Glorvigen.

Hun legger til at de også råder passasjerene til å oppbevare viktige medisiner og verdisaker i håndbagasjen.

SAS: – Det er kapasitet i kabinen

I SAS sier pressekontakt Tonje Sund at flyene deres har kapasitet til kabinbagasje, så lenge alle passer på at bagasjen oppfyller størrelseskravene.

– Dette er en generell reiseanbefaling som er gjeldende nå over hele Europa, på grunn av svært høyt trykk på flyplassene og bagasjeanleggene. Reis lett, om du kan!

PÅ SHOPPING: Daniel Runde i Alicante måtte rett ut på shopping i 35 varmegrader da kofferten forsvant et sted over Europa. På dag fem kom den endelig til rette. Foto: privat

Man må jo ut og gjøre det far absolutt ikke har lyst til, nemlig shopping i 35 varmegrader.



SAS var raske med å sende melding om at den var funnet på OSL. Men har fått beskjed om at den skulle sendes 25.juni og nå for 2 dager siden fikk jeg ny melding som sa at den skulle sendes med flight 27.juni.. men har fortsatt ikke hørt noe om når den blir levert til meg. Daniel Runde i Alicante

– Vesentlig mer kritisk

Å ha med bare håndbagasje, er ikke aktuelt for alle på reise, heller ikke for forskerteamet på Svalbard.

– For «tekniske» turer som vår er det vesentlig mer kritisk når bagasje blir borte – og en ikke får noe svar på når den kan dukke opp, sier Knut Møen til NRK.

Uker og måneder med planlagt arbeid kan fort få seg et «skudd for baugen».

– Så også i dette tilfellet.

VEDLIKEHOLD: Knut Møen prøver å gjennomføre vedlikehold på Linnévatnet målestasjon i Isfjord Radio. Foto: Øydis Castberg

Andre forskningsmiljø på stedet måtte trå til og låne bort klær og verktøy til enkelte av oppgavene, men de to understreker at det blir mer arbeid på neste tur, som blir først til høsten.

– Min bagasje dukket opp i Longyearbyen etter to dager, men det hjalp meg lite for der var ikke jeg. Haralds bagasje fikk vi fatt i på avreisedagen en uke etter ankomst. Den hentet vi ut samtidig som vi skulle fly tilbake til fastlandet.