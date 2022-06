– Jeg hadde lite i håndbagasjen, så første dagen på Naxos gikk med til shopping. Det var ganske varmt med dongeri i 30 varmegrader...

Det sier Tone Berge. Hun reiste fra Flesland fredag 17. juni og vendte nesa sørover til Athen, med en mellomlanding i København.

– Framme i Hellas ble vi stående igjen etter at siste koffert ble tatt av båndet, forteller hun til NRK.

Både Berge og mannen sto uten kofferter, og i den greske hovedstaden ble bagasjen meldt tapt.

UTEN BAGASJE: Tone Berge og mannen mistet bagasjen på vei til øya Naxos i Hellas. Når bagasjen endelig blir gjenforent med eierne har de vært uten i 11 dager. Foto: privat

– Reis kun med håndbagasje

Paret fra Bergen er ikke alene om å miste koffertene sine i sommer. Flyplasser rundt om i Europa sliter med å håndtere bagasje, grunnet en kombinasjon av manglende personell og økt antall reisende.

Og nå starter utfarten for fullt.

I If har de fra mai til juni sett en økning på forsinka bagasje på over 100 prosent, og de tror det blir enda verre.

KABINKOFFERT: Forsikringsselskapene råder deg til å gjøre som denne dama på Schiphol i Amsterdam – å velge en koffert du kan ta med deg inn på flyet. Foto: Piroschka vann de Wouw / Reuters

– Økningen er markant, og vi er forbi forrige normalår som var i 2019, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If.

Rådet er derfor klart fra dem alle: Dropp innsjekket bagasje.

– Når vi ser på utviklingen i antall henvendelser, så er vi tydelig på at i sommer bør du reise kun med håndbagasje. Ikke send bagasje nå.

Det sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg forsikring.

DROPP INNSJEKKET BAGASJE: Ole Irgens i Tryg advarer, i likhet med de andre forsikringsselskapene, å sende bagasje i sommer. Foto: pressefoto

Også i Gjensidige har det ringt kunder på ferietur som har mistet bagasjen nå.

– Størst trøbbel er det i Roma og på Schiphol, sier Bjarne Aani Rysstad, som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Mange skift de siste dagene av ferien

Tone Berge og mannen fikk koder for å kunne følge bagasjen sin på reisen nedover til Hellas, og paret forsøkte å søke bagasjen opp i de påfølgende dagene, uten hell. Flere telefoner og mailer ble det og, men ingen hadde nytt om koffertene deres.

I går gikk turen videre til øya Koufonissi, fortsatt uten bagasje.

– Etter å ha sjekka inn på hotellet her, så ringte de fra flyplassen på Naxos – da var koffertene kommet dit.

Paret har besluttet å la bagasjen stå på hotellet på Naxos for å unngå flere forviklinger. De skal nemlig tilbake til øya over helga, og tilbringe de siste feriedagene der, fram til 2. juli.

Da har de vært uten bagasje 11 dager av den 16 dager lange ferien.

– Vi har i hvert fall mange skift de siste dagene av ferien!

For ordens skyld: Tone Berge jobber i NRK Vestland.

Slik kan du reise med bare håndbagasje

Rådet fra forsikringsselskapene er klar: La de største koffertene bli igjen hjemme, og prøv å pakke smart – i kabinbagasje.

Dagmar Bern, som har skrevet bok om å pakke smått, sier til NRK at man bør være mest nådeløs på toalettsakene.

– Ta med deg prøver av kosmetikk og kremer, eller kjøp det du trenger lokalt når du kommer fram.

URINPRØVEGLASS: Glass fra apoteket tiltenkt urinprøver er perfekte til sjampo, balsam og rens, ifølge Dagmar Bern. Foto: privat

Reiser man sørover i Europa kan man trygt pakke med seg de tynneste plaggene, og de skal alltid rulles i kofferten, ikke brettes. Slik sparer man masse plass, minner hun om.

– Ta også med deg litt Biotex eller annet vaskepulver og vask opp klær underveis. Folk blåser i om du bruker den samme kjolen flere ganger.

PAKK SMART: Dagmar Bern har skrevet bok om å pakke smått, og sier hun kan fint reise på en ukes ferie kun med en kabinkoffert. Foto: privat

Hun mener også at det er helt unødvendig å pakke med seg «i tilfelle»-plaggene.

– Bare ta med deg yndlingsplaggene dine, de du vet du kommer til å bruke.

Man trenger ikke mange sko på ferien, ifølge henne. Kun ett par gode sko, og ett par lette.

– Reis i de tyngste og ta med de letteste.

Her er dine rettigheter

Dersom du likevel må ha med innsjekket bagasje og denne forsvinner mens du er på reise, har du noen rettigheter i reiseforsikringen din.

Den skal dekke kjøp eller leie av nødvendig utstyr så lenge du er uten bagasjen din, forteller Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

I Tryg, If og i Gjensidige utbetales det inntil 5000 kroner per person for nødvendige artikler.

Tidligere var det et gitt antall timer kofferten måtte være borte, nå gjelder forsikringen hvis bagasjen ikke kommer med samme fly som deg, opplyser Ole Irgens i Tryg.

– Men det må selvsagt stå i forhold. Hvis den kommer etter en time, så har du ikke bruk for en sommerkolleksjon og et nytt sett med toalettsaker.

HUSK PIR: Kommunikasjonsdirektør Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige minner om at man må kunne dokumentere forsinket bagasje med en rapport man får etter ankomst flyplassen. Foto: Mats Stordal

Husk å gå til skranken

Utbetaling ved forsinket bagasje krever dokumentasjon hos alle forsikringsselskap.

Du må ved ankomst oppsøke flyselskapets ankomstservice og be om en PIR-rapport. Denne må du ha for å få dekket innkjøpene dine, for den bekrefter på stedet at bagasjen ikke har kommet.

– Husk at innkjøpene må dokumenteres, så ta vare på alt av kvitteringer, minner Rysstad i Gjensidige om.