Undersøker om Trump bør ha adgang til atomvåpen alene

– Dette er ikke en hypotetisk diskusjon, sa senator Ben Cardin da høringen i Senatets utenrikskomite var i gang i går kveld.

En annen av senatorene, demokraten Chris Murphy, sa han var bekymret fordi presidenten er så ustabil, og at han tar så merkelige beslutninger.

– Han kan komme til å gi ordre om et atomangrep som går helt på tvers av landets sikkerhetsinteresser, sa Murphy.

Det er bare presidenten som kan gi ordre om å bruke atomvåpen, og det er ingen som har lov til å stoppe ordren.

Under høringen ble det lest opp twittermeldinger fra presidenten der blant annet han truer Nord-Korea med total ødeleggelse, og at diplomati ikke virker.

I publikum satt det flere kjernevåpenmotstandere. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

Ville ikke adlyde

Komiteen hadde kalt inn en rekke eksperter for å få klarhet i hva som ville skje dersom presidenten trykket på knappen.

En av dem, en tidligere undersekretær i forsvarsdepartementet, sa at en slik ordre, dersom den virket uten forankring i virkeligheten, ville ha blitt stoppet.

– Generaler med fire stjerner er ikke «shrinking violets», det vil si feiginger, sa Brian McKeon.

Det svaret var senator Edward Markey skeptisk til:

– Jeg tror ikke vi skal stole på at generalene vil stoppe presidenten, sa Markey.

Det kom ikke noen konklusjon under høringen.

Brian McKeon sa at generalene ville stoppe Trump dersom det kom en ordre om å bruke atomvåpen som virket merkelig. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Vil at noen snakker sammen

I forkant av høringen, har senatorene hentet inn informasjon fra en rekke kilder.

En som informerte politikerne var Bruce Blair. Han er nå forsker ved Princeton, men han tjenstgjorde tidligere i de strategiske atomvåpenstyrkene.

NPR intervjuet Blair i forrige måned. Han fortalte at ordren fra presidenten måtte gå gjennom en kjede, og at noen i denne kjeden kunne stoppe angrepet.

– Det jeg ønsker er at folkene i denne kjeden hadde fått beskjed av forsvarssjefen og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren om å sjekke med dem dersom en slik ordre kom.

– Så kunne de gå til visepresidenten, som da kunne bruke det 25. grunnlovstillegget, sa Blair.

Grunnlovstillegget gir visepresidenten mulighet til å ta over dersom presidenten ikke er i stand til å fungere.

Gir han ordre til styrkene om at de skal bruke atomvåpen, er det ingen som har lov til å ikke adlyde. Foto: JIM WATSON / AFP

Skjedde med Nixon

En gang tidligere har en president blitt fratatt retten til å beordre atomangrep. Da det gikk mot slutten for president Richard Nixon, drakk han mye og virket ustabil.

Da ga forsvarsminister James Schlesinger beskjed til systemet at eventuelle atomordre fra presidenten skulle klareres med ham før de ble gjennomført.

Det hadde han ikke lov til, og det er et åpent spørsmål om hva som hadde skjedd dersom Nixon hadde bestemt at verden skulle bli med ham i undergangen.