Astrid (35) jobber på akuttmottak i New York: – Krigslignende tilstander

Den norske akuttlegen bor og jobber til daglig i delstaten Utah, men da dødstallene og antall smittede økte drastisk i New York, reiste hun frivillig tilbake til sykehuset hvor hun tidligere jobbet.

New York blir nå betegnet som episenteret for koronaviruset. Legen, som opprinnelig kommer fra Figgjo i Rogaland, sier at byen og arbeidsplassen er totalforandret.

– Det er relativt kaotiske dager, og veldig annerledes enn noe jeg noen gang har sett. Noen ganger er det nesten krigslignende tilstander her, sier akuttlegen til NRK.

ANNERLEDES: Haaland sier at New York ikke er til å kjenne igjen. – Noen ganger nesten krigslignende tilstander her, sier akuttlegen til NRK. Foto: Privat

Akuttmottaket tilhører sykehuset Maimonides Medical Center i bydelen Brooklyn, og de siste to ukene har hun mer eller mindre bodd på jobben.

– Man blir absolutt sliten og utkjørt av å se så mange syke folk, sier hun på telefon fra New York.

Viruset er «overalt»

Bare det siste døgnet har 785 personer mistet livet som følge av korona i New York, opplyste guvernør Andrew Cuomo på en pressekonferanse søndag.

Haaland sier at antall pasienter som kommer til mottaket med akutte skader er lavere enn vanlig, men at hun kan telle på én hånd de pasientene de har tatt imot de siste ukene som ikke har vært smittet.

– Absolutt alle som kommer inn får det påvist. Folk med håndleddsbrudd. De har korona. Folk med blindtarmsbetennelse. De har korona. Det er overalt, sier Haaland.

Nesten halvparten av alle de over 20.000 koronadødsfallene i USA funnet sted i New York. Millionbyen har måtte ta i bruk massegraver fordi likhusene er fylt opp av døde mennesker.

Haaland sier at virkeligheten som møtte henne, var verre enn hun hadde forventet

– På forhånd hadde jeg ikke trodd at det skulle være så mye. Det er iøynefallende og overraskende, sier 35-åringen.

Helsepersonell frakter et lik til en ombygd fryselastebil utenfor Brooklyn Hospital Center. Likhusene i byen er nå fulle. Bare det siste døgnet har 785 personer mistet livet i New York. Foto: Angela Weiss / AFP

Redde for å dø alene

Haaland sier at ambulansetjenesten tilknyttet mottaket hun jobber på vanligvis pleier å ha et sted mellom 50 til 60 utrykninger i måneden.

Bare i perioden 1–4. april var dette tallet 48.

– Vi hører historier om folk som ikke kommer til akuttmottaket fordi de er redde for å dø alene, og om folk som reiser hjem igjen fordi de ikke vil dø alene her, sier hun til NRK

Det vanskeligste har vært å ta seg av så mange syke pasienter samtidig, mener Haaland. De som får påvist sykdommen får ikke ha kontakt med venner og familie, og mange blir redde og engstelige.

Dette kan være særlig vanskelig for de eldre og demente, mener legen.

– Når vi behandler dem har vi på mye sikkerhetsutstyr, og for dem ser vi ut som marsboere. Det er en vanskelig situasjon for pasientene å være i.

Etter 14 intense dager i New York, skal Haaland nå reise tilbake til Utah. Delstaten har 1071 bekreftede smittetilfeller og syv dødsfall.

– Er du redd for å bli smittet selv?

– Jeg er ikke enormt redd. Jeg går egentlig ut ifra at jeg får det enten nå eller senere. Jeg er i utgangspunktet ung og frisk uten sykdommer, så sannsynligheten for at det går bra er stor.