Hart Island har lenge vært brukt som et sted for samfunnets syke, ensomme og til tider utstøtte.

Den lille øya som tilhører bydelen Bronx har huset både fangeleir, fengsel og sanatorium. I over 100 år har den også vært gravsted for new yorkere uten slektninger eller familiemedlemmer eller hvor disse ikke er i stand til å ta hånd om en begravelse.

I normale tider gravlegges det rundt 25 personer i uken på øya. Gravene blir gjort klare av fanger fra et nærliggende fengsel, som arbeider på øya.

I starten av mars startet antallet døde å øke, som følge av koronautbruddet. Nå gravlegges over 20 personer hver dag fem dager i uken, opplyser gravferdsetaten i NewYork til nyhetsbyrået AP.

Kistene legges side om side i lange, klartgjorte massegraver. Foto: Lucas Jackson / Reuters

De døde legges i enkle furukister, med navnene gravert inn i lokket. Kistene senkes ned på rad og rekke i én stor, felles grav.

To ferdige utgravde massegraver vitner om de ekstraordinære tidene som råder.

Fordi fangene som normalt arbeider på øya kommer fra et fengsel som nå har fått koronasmitte, er fangene erstattet med innleide arbeidere.

Planlegger for 5000 ekstra

Øya skal også brukes som midlertidig oppbevaringssted hvis antallet døde overstiger hva myndighetene klarer å ta hånd om på de ordinære gravlundene i storbyen.

– Vi er ikke kommet dit ennå og håper vi heller ikke gjør det. Men samtidig er vi forberedt hvis situasjonen skulle endre seg, sier Jason Kersten, som er talsmann for etaten, til nyhetsbyrået AP.

Det er planlagt for midlertidig oppbevaring av 5000 kister i ulike kjølefasiliteter.

Pat Marmo, som driver et begravelsesbyrå i Brooklyn, sier de trenger hjelp og avlastning fra begravelsesbyråer i andre byer for å håndtere situasjonen på en verdig måte. Foto: John Minchillo / AP

Ber om hjelp fra andre byer

Begravelsesbyråene i byen jobber døgnet rundt for å ta hånd om alle de døde.

Situasjonen beskrives som så akutt at de lokale myndighetene har bedt begravelsesbyråer fra andre byer og delstater om å komme til New York for å bistå.

– Vi tar normalt hånd om rundt 40 døde i uken. Den siste uken har vi hatt 185, sier Pat Marmo, som eier begravelsesbyrået Daniel J. Schaefer Funeral Home i Brooklyn.

– Det er en krisesituasjon. Vi trenger hjelp, sier Marmo til AP.

Når etterlatte kontakter ham, ber han om at sykehusene beholder de avdøde så lenge som mulig. For hos ham og andre begravelsesbyråer er kjølelokaler og reserverom for lengst fylt opp. Men slik er også situasjonen på byens sykehus. Samtidig har krematorier og kirkegårder ventetid på opptil to uker.

Sykehusene har tatt i bruk kjølebiler, Marmo vurderer å gjøre det samme, hvis han får en avtale med politistasjonen rett over gaten om at han kan parkere en eventuell avlastningsbil der.

Han håper også krematoriene får tillatelse til å avvike fra dagens driftsregler, slik at presset på leddene bak kan minke.

– Ingen er bare en avdød. De er en far, en mor, en bestemor. Det handler ikke bare om døde kropper, det handler om personer, sier han.

Marmo beskriver situasjonen som «uvirkelig», men er opptatt av at verdigheten må beholdes midt i krisen. Derfor har han innredet byråets hovedkapell slik at de aller nærmeste får tatt en form for avskjed, på behørig avstand av den avdøde og hverandre.

Flere av byens kirkegårder tillater kun begravelsesagenten og presten å være til stede under selve graveleggelsen.

Pat Marmo har måttet sette inn et kjøleanlegg i et reserverom for å ta hånd om alle døde som kommer inn. 60 prosent er døde som følge av covid-19. Foto: John Minchillo / AP

Over 7000 døde i byen

Over 7000 personer er nå døde i New York etter å ha blitt smittet og syke av koronaviruset.

Bare det siste døgnet (fra onsdag til torsdag) døde 799 personer, det høyeste antallet i delstaten siden utbruddet startet, 20 flere enn døgnet før.

Byen er fortsatt sentrum for smittespredningen i USA.

Og selv om tallet på smittede personer som legges inn på sykehus steg med 200, er stigningen den laveste som er notert «siden marerittet begynte» ifølge delstatens guvernør Andrew Cuomo.

Tallet på innlagte har sunket jevnt de siste dagene, og guvernøren håper dette er tegn på at smittekurven begynner å flate ut. Samtidig advarer han om at dødstallene fortsatt trolig vil være høye.

Antallet døde som følge av koronaviruset er nå dobbelt så mange som antallet som døde i forbindelse med terrorangrepene 11. september 2001.

Cuomo sier situasjonen er det mest smertefulle han har vært gjennom.

Bevis på at tiltakene virker

Til sammen er det registrert 468.895 smittetilfeller og 16.697 døde som følge av covid-19 i USA. Dødstallet det siste døgnet var 1.904.

Trump-regjeringens smittevernekspert, doktor Anthony Fauci, mener tallet på sykehusinnleggelser går ned på grunn av tiltakene som er innført.

– Med tanke på dødstall er det en grusom uke. På samme tid som vi ser at dødstallene stiger, ser vi et ganske dramatisk fall i behovet for sykehusinnleggelser, sa Fauci på den daglige pressekonferansen om koronakrisen torsdag.

De siste prognosene viser at landet vil få rundt 60.000 døde som følge av koronaepidemien, det er ned fra et anslag på 100.000-200.000 døde.

