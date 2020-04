Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge tallene fra Johns Hopkins University døde 2021 personer fra fredag kl. 05.00 til lørdag 05.00 norsk tid. I tilsvarende periode døgnet før ble det registrert 1904 dødsfall.

Samlet er nå 20.071 personer døde som følge av virusutbruddet i USA, og landet har dermed passert Italia, og har flest døde som følge av covid-19.

Antall smittede amerikanere har passert en halv million. I alt har 519.453 personer fått påvist at de er smittet med koronaviruset, ifølge tallene fra John Hopkins.

Det finnes ulike kilder og tellinger av koronasmittede, også innad i USA. Tallene varierer på grunn av ulike innrapporteringer og innrapporteringstidspunkt, men de følger samme mønster.

New York fortsatt sentrum for epidemien

New York – både byen og delstaten – er fortsatt hardest rammet. I USAs største by er det nå registrert 5820 døde.

Både sykehus, begravelsesbyråer og gravferdsetaten er sterkt presset som følge av de høye dødstallene. Det lages nå massegraver på en tidligere fangeøy, mens begravelsesbyårene sliter med å få plass til alle de døde som venter på å bli gravlagt.

I delstaten er rundt 175.000 personer smittet.

Det er over tre ganger så mange som i nabostaten New Jersey, hvor det er registrert i underkant av 55.000 smittede. Folketallet i New Jersey er omtrent det halve av New York.

Svært ulike stater som California, Massachusetts, Pennsylvania, Louisiana og Michigan har alle rundt 20.000 smittede.

Færrest smittede er det i Alaska, som har 246 bekreftede koronatilfeller.

President Donald Trump under den daglige oppdateringen om korona-situasjonen i USA på langfredag. Foto: Alex Wong / AFP

Glad for at de ikke gjorde som Sverige

Under det daglige oppdateringsmøtet på langfredag sa regjeringens smitteverneksperter at de mener å se tegn til at smittekurven er i ferd med å flate ut.

På møtet ble Sverige nok en gang et tema.

President Donald Trump – som ivrer for å løsne på tiltakene for å få økonomien i gang igjen – fikk spørsmål om strategien svenskene har valgt. Sverige holder store deler av samfunnet åpent, til forskjell fra mange andre land, som har beordret alt fra butikker til restauranter og frisører stengt.

– Om vi hadde fulgt den samme linjen, tror jeg vi kunne hatt to millioner døde, sa Trump, som i starten var svært skeptisk til å innføre tiltak som kunne ødelegge for den amerikanske økonomien og tonet ned alvoret rundt koronaviruset.

Den amerikanske presidenten har også tidligere vist til situasjonen i Sverige. For tre dager siden uttalte han at «Sverige lider sterkt».

– Det snakkes om Sverige, men Sverige lider veldig sterkt. Sverige gjør dette med «flokken», de kaller det «flokken», sa Trump da.

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell har flere ganger uttalt at det er misforstått at Sverige følger den såkalte flokkimmunitet-teorien.

Teorien går ut på at hvis mange nok mennesker i et samfunn blir smittet av et bestemt virus, vil en stor andel av befolkningen bli immune. Dermed vil viruset ikke ha nok «vertskap» i form av usmittede mennesker til å fortsette å spre seg, men brenner i stedet ut.

En studie fra Imperial College som ble offentliggjort i forrige måned anslo at rundt to millioner amerikanere kunne dø som følge av koronaviruset hvis tiltak som sosial distansering ikke virket.

Anslaget fra helserådgiverne i Det hvite hus er nå at i underkant av 100.000 personer vil miste livet som følge av covid-19.