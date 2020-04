Her jobber norske leger og sykepleiere i Italias verst rammede smitteområde

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det norske kriseteamet landet på italiensk jord sent onsdag kveld og har siden bistått de ansatte på Bolognini Di Deriate-sykehuset øst for Bergamo.

Bergamo ligger i den hardt rammede Lombardia-regionen i landet, episenteret for spredningen av koronaviruset i landet.

Påskeaften døde 619 italienere, og det totale dødstallet i landet nærmer seg nå 20.000 mennesker. Over 150.000 mennesker har testet positvt for smitte.

– Total unntakstilstand

– Vi har kommet veldig godt i gang. Vi ble transportert direkte til sykehuset fra flyplassen og begynte å jobbe ganske umiddelbart, sier teamleder Johnny Aslaksen i Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT).

Det norske helsepersonellet er sendt for å avlaste sine italienske kolleger. Foto: NOR EMT Teamet skal arbeide i Bergamo de neste fire ukene. Foto: NOR EMT Foto: NOR EMT I teamet er det både leger, sykepleiere og logistikkpersonell fra Sivilforsvaret. Foto: NOR EMT Hotellet hvor det norske mannskapet bor mellom arbeidsøktene. Foto: NOR EMT

Han sier at for de av team-medlemmene som kjente Italia fra før, har det vært en spesiell opplevelse å oppleve landet slik det framstår nå.

– Vi kommer til en total unntakstilstand i fredstid med restriksjoner som går langt forbi det vi har hjemme i Norge. Begrensningene er nesten absolutte, med veldig få unntak som at man kan gå på butikken og lufte hunden, forteller han.

Nordmennene er innkvartert på et hotell en mil unna sykehuset.

– Det vi ser av Italia er stedet vi jobber, stedet vi bor og ruta mellom.

Et rent koronasykehus

Det norske personellet er fordelt på ulike avdelinger på sykehuset, som i praksis er et rent koronasykehus for øyeblikket.

Sjeflege Guttorm Brattebø sier til NRK at de har gode arbeidsforhold og at rutiner og utstyr er ganske likt det de kjenner fra norske forhold.

– Når vi snakker med kollegene våre om hvordan det var her da det stod på som verst, virker det helt ubeskrivelig sammenlignet med nå. De får tårer i øynene når de har snakket om perioden som har vært. Det gjør inntrykk, sier Brattebø.

NORSK HJELP: Johnny Aslaksen og Guttorm Brattebø er del av teamet som hjelper til på sykehuset i Bergamo. Foto: NRK

Sykehuset nordmennene jobber på er det største i regionen og har til vanlig i underkant av 700 sengeplasser for å betjene en befolkning på rundt 400.000 mennesker.

– Til vanlig har sykehuset ni intensivsenger. Da det var på det verste for et par uker siden, lå 29 mennesker på pustemaskin samtidig her, forteller Brattebø.

Han forteller at de sykehusansatte har gjort om operasjonsstuer og andre rom om til intensivavdelinger.

Variert bakgrunn

Kriseteamet består av 22 personer. 19 av dem er sykepleiere og leger med variert bakgrunn. I tillegg er tre personer fra Sivilforsvaret med for å styre logistikken.

– Vi bidrar både på intensivavsnittene og på sengepostene med både medisinsk og sykepleierfaglig støtte til kollegene våre. Men først og fremst er vi her for å gi arbeidskraft som kan avlaste dem, forteller Brattebø.

Det norske kriseteamet skal etter planen jobbe i landet i fire uker.