Åse Kleveland om siktelsen i Nygaard-saken: – Det er en enorm lettelse

– Jeg hadde begynt å gi opp håpet om at saken skulle bli løst. Den har ligget der og verket gjennom alle disse årene. At det i ellevte time blir klart at noen kan bli straffet, tror jeg er sunt, sier Åse Kleveland til NRK.

Som NRK fortalte i dag, har Kripos nå siktet flere personer for drapsforsøket på William Nygaard. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bistår Kripos i den videre etterforskningen.

Politiet setter attentatforsøket i forbindelse med at Nygaard var ansvarlig for utgivelsen av boka «Sataniske vers» i Norge. Irans åndelige leder hadde utstedt en dødsdom over alle som bidro til å utgi boka, fordi han mente den spottet islam.

– Vi vet nå hva dette var. Vi vet at det var et angrep på det frie ord. Vi vet hvilke krefter som sto bak, og det er veldig viktig. Det betyr at andre mistanker kan begraves, sier Kleveland.

Kontroversielt møte

Hun var kulturminister da forfatteren av boka, Salman Rushdie, besøkte Norge i 1992. Rushdie var invitert av forlegger Nygaard. Forleggeren har tidligere trukket frem Åse Klevelands engasjement som symbolsk viktig.

– Jeg opplevde at jeg som kulturminister hadde ansvar for ytringsfrihet. Selv om det var kontroversielt møtte jeg Rushdie i 1992, forteller Kleveland. Sammen med Gudmund Hernes var hun den første ministeren på regjeringsnivå i Europa som stilte opp for Rushdie.

– Det var et sikkerhetsoppbud av en annen verden fordi denne mannen hadde skrevet en bok. Da opplevde vi at det frie ord kanskje ikke var så fritt i Norge som vi trodde, sier hun.

Året etter at Kleveland møtte Rushdie, ble William Nygaard skutt tre ganger i ryggen utenfor hjemmet sitt i Oslo.

Nå har altså politiet valgt å sikte både den antatte skytteren og hans medhjelpere. De siktede oppholder seg i utlandet. Etter det NRK erfarer har personene blitt etterforsket i saken tidligere, uten å ha hatt formell status som mistenkte eller siktede.

– Nå er det håp om at saken kan bli løst, og det er jo fantastisk, sier Kleveland.

