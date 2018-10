Nygaards sønn: – Tror på oppklaring

I dag ble det kjent at Kripos har siktet flere personer for drapsforsøket på forlagsdirektør William Nygaard i 1993.

– Det er veldig gode nyheter at det endelig er bevegelse i saken. I forlaget er dette tatt veldig godt imot, sier forlagssjef Mads Nygaard i Aschehoug.

Nygaard tok over som forlagssjef i Aschehoug etter sin far William i 2010. Det som hendte i Dagaliveien den kalde oktoberdagen for 25 år siden har preget både hans og forlagets liv.

Håper på løsning

– At en slik sak skal henge over Norge, over publisister og over Aschehoug forlag i mange år er veldig uheldig. Det er gode nyheter at vi kanskje står foran en oppklaring, sier han,

Den blodige skjorten til Nygaard er blant bevismaterialet som politiet hentet inn. Foto: Nyhetsspiller

Nå håper forleggeren at det faktisk kan bli en løsning på krimgåten.

– Det at politiet går til det skrittet å sikte flere personer at de synliggjør at de har konkrete mistenkte i saken, konkrete teorier. Det er det første riktige skrittet på veien mot en oppklaring, sier Nygaard.

Forlagssjefen ble skutt tre ganger i ryggen utenfor sin bolig i Dagaliveien tidlig om morgenen 11. oktober 1993. Som forlagsdirektør i Aschehoug hadde den da 50 år gamle publisisten opplevd protester og trusler i forbindelse med utgivelsen av «Sataniske vers» av forfatteren Salman Rushdie.

Salman Rushdie ble gjenstand for en fatwa etter den omstridte boken. Foto: Scanpix

Prinsipielt viktig

Forleggeren mener det er bra at politiet bruker en paragraf i straffeloven som handler om angrep på sentrale samfunnsverdier.

– Det er prisverdig at politiet ser betydningen av å forfølge angrep på publisister og mennesker som bruker ytringsfriheten, sier han.

– Har denne saken preget driften av forlaget?

– Vel ... det er fristende å si at det ikke har det. Vi har alltid hatt prøvd å distansere oss på et nivå men det er klart at det er en viktig del av vår historie. Mange mennesker husker saken godt og en del av oss. At det er en stor nyhet i forlaget er det ikke tvil om.

Se også video: Dagsrevyen fra attentatdagen

Ble henlagt

Nygaardsaken ble henlagt av Oslo politidistrikt i 2007, uten at Nygaard eller offentligheten fikk vite om det. Men etterforskningen ble gjenopptatt i 2009, etter at det var kommet kritikk mot mangelfull etterforskning.

– Etterforskningens første fase var mer uheldig. Det var ikke bra at den ble henlagt. Men det er all grunn til å rose politiet for det de gjør nå, sier Mads Nygaard.

Han mener saken har stor prinsipiell betydning:

– I en tid der ytringsfriheten er under press, er det klart at denne saken er av stor symbolsk karakter. At enkeltpersoner kan bli holdt ansvarlige for sine gjerninger er et viktig skritt for å beskytte de som i dag opplever trusler og føler seg utrygge på grunn av sine ytringer. Vi lever i en tid hvor det å nå ut er enklere, men mange opplever store belastninger ved å bruke sin ytringsfrihet, sier Nygaard.

– Tror du saken blir oppklart?

– Ja jeg velger å være optimist og tror det.