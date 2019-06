Arrangerer første singeltur i fjellet for skeive

For noen år siden lanserte DNT ung den grønne «singellua», som opprinnelig var en aprilspøk.

Likevel ble den godt mottatt av single fjellfolk som ønsket å bruke lua for å treffe andre single.

Ifølge Turistforeningen får de stadig eksempler på par som har funnet hverandre takket være den grønne lua.

Siden kom den røde lua, for dem i et forhold.

I april i år kom regnbuelua i de seks karakteristiske pridefargene.

FELLESSKAP: Styret i DNT ung viser stolt frem regnbueluene under lanseringen i april. Lua symboliserer blant annet fellesskap. Foto: Natalie Hermansen / DNT

Fra lue til tur

Regnbuefargene symboliserer fellesskap, kjærlighet og frihet. I tretti år har det vært et viktig symbol for rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

– Det hadde selvsagt vært gøy, om noe så enkelt som et nytt hodeplagg kunne ført flere sammen, sier leder i DNT ung, Markus Malmin til NRK.

Etter lanseringen av regnbuelua ble det fort utsolgt. På sosiale medier kan man se at mange nå strikker eller hekler sin egen fargerike lue.

DNT har blitt utfordret på at de kun arrangerer singelturer ut i fra et tradisjonelt kjønnsrollemønster.

I år vil de gjør de noe med det.

GIFT: Dag Terje Solvang ble generalsekretær i DNT i fjor, etter at han var kampanjesjef i Høyre, her sammen med ektemannen Bent Høie. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– I naturen er alle velkommen

– En dag i fjellet tilsvarer en måned i byen når det gjelder å bli kjent, mener generalsekretær i DNT, Dag Terje Solvang.

Solvang er selv gift med helseminister Bent Høie og er en ivrig fjellmann.

Han mener fjellet er et perfekt sted å bygge starten på et godt vennskap og eventuelt noe mer, fordi man må være seg selv.

– Naturen bryr seg ikke om hvem du er, hvem du elsker eller hvilken bakgrunn du har. I naturen er alle velkommen, sier Solvang.

Det finnes også uavhengige turlag som arrangerer egne fjellturer for skeive. Som «Lesbisk Turlag» og «Fjellgruppen- for menn som liker menn som liker fjell».

EGEN LUE: Vennegjengen Gry Ragnhild Walstad, Line Margrethe Myhre og John Henry Schieldrop arrangerte pride på Vinjerock i 2018. Den rosa lua John Henry har på seg, er strikket av venninnen før regnbuelua ble lansert i år, etter inspirasjon om å lage egen lue for skeive. Foto: privat

Pridefest på fjellet

John Henry Schieldrop er en av initiativtakerne bak en egen prideparade på fjellfestivalen Vinjerock, en rockefestival som arrangeres på Eidsbugarden i Jotunheimen.

Han skal ikke være med på den skeive singelturen som blir arrangert i samarbeid med DNT, men gleder seg til å ta med partneren sin på pridefesten.

Den første offisielle paraden på Vinjerock ble arrangert i fjor. I år er de fire ildsjeler som jobber frivillig for å arrangere fjellparaden nok en gang, under festivalen i slutten av juli.

– Vi synes det er viktig med aksept. Ikke bare i byen, men også på fjellet, sier Schieldrop. ​​​​​

Han er glad for at DNT har lansert regnbuelua og for måten de nå synliggjør aksept og mangfold på.

– Det trengs å vise aksept for at man kan komme på turistforeningens hytter som homofilt kjærestepar, og vite at man er velkommen. Det er mange steder i verden man ikke er det, sier Schieldrop.