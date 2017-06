Arbeidsledigheten fortsetter å synke

71 500 personer var registrert som helt arbeidsledige hos Nav i juni. Det er 9 500 færre enn på samme tid i fjor, ifølge Nav.

– Den positive utviklingen vi har sett på arbeidsmarkedet så langt i år, fortsatte i juni. Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Solberg: – Vår oppskrift fungerte

– Vi har faktisk kommet gjennom denne alvorlige krisa fordi vi har styrt godt, men det som er viktig nå, er å skape flere jobber fremover, og at vi fortsatt holder tempoet opp på omstillingen, sier statsminister Erna Solberg (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er mange lyspunkter i norsk økonomi for øyeblikket. Det betyr at vi er over den verste krisa på mange tiår på grunn av voldsomt fall i oljeprisen, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

– Arbeiderpartiet kritiserer dere for å gjøre for lite, og sier at det er andre årsaker enn de politiske til at det nå går bra?

– Det er selvfølgelig mange andre årsaker enn bare det politiske, på samme måte som at vi ikke hadde ansvaret for oljeprisfallet, svarer Solberg.

Hun nevner mer investeringsvilje i arbeidslivet og partenes jobb for lønnsutviklingen.

– Men så har vi også stimulert med forskningsmidler og har holdt aktiviteten oppe i Norge gjennom denne vanskelige krisa. Ap har investert mye i å si at vi har gjør for lite. Det har vært mye kritikk og lite politikk. Nå viser det seg at vår oppskrift betød at vi ikke fikk en arbeidsledighetskrise som Ap spådde.

Færre nye ledige, men flere har gått ledig lenge

Antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år, har derimot økt det siste året.

Ved utgangen av juni gjaldt dette 12 900 personer, noe som er 1100 flere enn for ett år siden. Økningen har i all hovedsak skjedd i Rogaland og Hordaland.

Ledigheten er lavere enn for ett år siden innen alle yrkesgrupper, bortsett fra ledere.

Nedgangen i antall helt ledige var størst innen bygg og anlegg og industriarbeid.

Der gikk arbeidsledigheten ned 22 prosent, eller 2100 personer, fra juni i fjor.

Ved utgangen av juni var arbeidsledigheten høyest innen industriarbeid, reiseliv og transport, begge med 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Det har blitt færre helt ledige i alle fylker det siste året. Fylkene som har hatt størst nedgang er Nordland og Aust-Agder, med en nedgang på henholdsvis 18 og 17 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 3,7 prosent av arbeidsstyrken og i Agder-fylkene, begge med 3,1 prosent.