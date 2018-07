Arbeiderpartiet i sorg etter Thorvalds død

– jeg har sjelden opplevd en slik samtidig varm følelse av takknemlighet og glede over et så positivt og rikt levd liv, sier tidligere statsminister og Ap-leder Gro Harlem Brundtland.

Hun forstod etter den siste samtalen som hun hadde med ham, at Thorvald også følte det slik.

Gro, jeg er 87 år og har levd et innholdsrikt og fantastisk liv Thorvald Stoltenberg

– Han ville det skulle være slik vi skulle huske ham, opplyser hun.

Gamle venner

Gro forteller at Thorvald hadde en usedvanlig evne til å nå inntil de mennesker han møtte og de han arbeidet sammen med.

– Det var en styrke hvor enn han var, i diplomatiet, i FN, i Landsorganisasjonen, i regjeringen og i de tallrike møtene med mennesker i det ganske land, sier hun.

Videre forteller hun om hans særegne varme og utstråling som påvirket mange.

– Jeg vet at det gav ham en enorm glede å kunne dele, reise, inspirere og være en del av et stort sosialt fellesskap, i parti og land, meddeler hun.

Gro opplyser at de møttes sammen med familier og barn allerede den gang hun var ung lege og hennes mann, Arne Olav, var i gang med internasjonale spørsmål. Thorvald og hans kone, Karin, var begge midt i politikk, ledelse og forvaltning. Thorvald i LO og Karin i departementet.

– Jeg lærte mye av dem begge, lenge før jeg selv ble kallet til kongens bord, sier Gro.

Thorvald Stoltenberg gir Gro Harlem Brundtland klem. Her i 1993. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Støre: – Et stort forbilde

Dagens Ap-leder Jonas Gahr Støre vil minnes Thorvald Stoltenberg med stor takknemlighet.

– Det gode mennesket Thorvald Stoltenberg er ikke lenger blant oss. Vi mottar budskapet med dyp sorg og minnes Thorvald med en stor takknemlighet, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Thorvald Stoltenberg og Jonas Gahr Støre under stortingsvalget i 2017. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han forteller at humanisten, diplomaten, medmennesket og fortelleren Thorvald var dette det viktigste:

– Det enkelte menneskets krav på verdighet. Om det var i krig eller fred, ute eller hjemme. Thorvald selv var hjemme overalt. Han hadde en enestående evne til å komme i kontakt med folk, få dem til å føle seg verdsatt og sett.

Støre beskriver Thorvald som en blid person, med en ekstrem god hukommelse.

– Han hadde en evne til å huske alle, uansett hvor han møtte dem. Han var et stort forbilde for veldig mange av oss, opplyser Jonas Gahr Støre.

Tydelig stemme for de svakeste

AUF-leder Mani Hussaini jobbet tett sammen med Thorvald Stoltenberg om ruspolitikken i Norge. Hussaini mener ruspolitikken i Norge har blitt rausere på grunn av Thorvald sin innsats rundt temaet.

– Det er en utrolig trist beskjed å få. Han var en stor inspirasjon for veldig mange. Jeg vil alltid huske ham som en varm og tydelig stemme for de svakeste i samfunnet vårt, sier Hussaini.

Da de jobbet sammen om ruspolitikken erfarte Hussaini Thorvald som en ekte, kunnskapsrik og med et genuint ønske om å hjelpe de svakeste.

– Han skal ha æren for å ha endret og fornyet Arbeiderpartiets ruspolitikk til å bli mer raus og solidarisk for dem som er brukere, sier Hussaini.

Thorvald Stoltenberg har jobbet for å bedre ruspolitikken i 20 år. – Han var en stor inspirator, sier AUF-leder Mani Hussaini. Foto: Siv Sandvik / NRK

Han legger til at Thorvald har endret hele sjargongen hvordan vi snakker om de som er rusavhengige i dag.

– Det faktum at Stortinget har gått med på at vi skal slutte å behandle de rusavhengige som kriminelle og heller behandle de som folk som trenger behandling, det skal Thorvald ha æren for, sier Hussaini til NRK.

Medmennesket Thorvald

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, sier til NRK at han har vært en ruvende skikkelse for partiet, og en som mange har hatt et nært forhold til.

Kjersti Stenseng sier Thorvald var en ruvende skikkelse for Arbeiderpartiet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Mange vil nok minnes han som et medmenneske, sier hun.

Nestleder i partiet, Hadia Tajik, beskriver Stoltenberg som et «uvanlig flott menneske» og at det er finnes få av hans kaliber.

Hun sier at den tidligere politikeren vil bli dypt savnet, og at tankene nå går til familien.

– For arbeiderbevegelsen var han en viktig politiker som har vist mye klokskap og varme i møte med folk, og i måten han har utøvd og utviklet politikk på, sier Tajik til NRK.



– Vi er takknemlige for at han ga så mye av seg selv til det siste, legger hun til.

Hadia Tajik om Thorvald Stoltenberg

– Hele Norges bestefar

Stortingsrepresentant, Anniken Huitfeldt, kaller Thorvald Stoltenberg for hele Norges bestefar på spå sin Twitter-konto.

I ti år har Khamshajiny Gunaratnam, varaordfører i Oslo, reflektert store og små politiske saker med Thorvald Stoltenberg.

– Uten gode samtaler med ham ville jeg aldri fått gjennomslag i AUF eller Arbeiderpartiet innenfor ruspolitikken, som også omhandler de svakeste i samfunnet vårt, sier hun til NRK.