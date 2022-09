I går annonserte forretningsmann og Aker-eigar Kjell Inge Røkke at han vil flytta til Sveits.

Professor emeritus i skatterett ved Handelshøyskolen BI Ole Gjems-Onstad trur Røkke har betalt rundt 660.000 kroner om dagen i formuesskatt.

Nyheita overraska stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap). Til DN sa ho at det aktualiserer debatten rundt «femårsregelen».

Regelen seier at ein sluttar å betala skatt på kapitalgevinstar, til dømes frå aksjesal, etter å ha budd fem år i utlandet.

Nå seier Tajik at Arbeidarpartiet vil vurdera å auka denne grensa.

– I staden for fem, at det kan vera ti eller 15 år, sa Tajik på Politisk kvarter tysdag.

Ho la til at dette er noko regjeringa må sjå nærare på, då dei må vurdera effektane av ei eventuell endring.

Tajik er redd for at regelen motiverer fleire rike til å flytta til utlandet.

– Eg er oppteken av at me ikkje skal ha ein regel som i seg sjølv kan motivera nokon til å dra ut av landet, vera der i nokon få år, og koma tilbake med gevinstar som dei då slepp å skatta av.

– Viss du då endra dette til å gjelda ti år, vil det kunne gjelda for til dømes Røkke?

– I prinsippet kan skatteendringar ha tilbakeverkande kraft, men om det skal gjelda for Røkke eller ikkje, det kjem ikkje eg til å ta stilling til. Det vil vera ei heilt konkret rimelegheitsvurdering knytt til den typen skatteendringar, svarer Tajik.

Auke av skatteflyttarar

Advokat og partnar i advokatfirmaet Cecilie Amdahl seier ho har merka ei markant auke av personar som er interessert i måtar å spara skatt på å flytta til utlandet.

– Det er mange gonger fleire personar som er interessert, og som også gjennomfører.

Ho seier at hovudårsaka er formuesskatten, og endringane som er gjort der.

– For det første så har ein auka skattegrunnlaget for formueskatten. Dei største formuane er i aksjer og selskap. Så har ein i tillegg auka formueskattesatsen, og for det tredje har ein auka utbytteskattesatsen.

Skatteprofessor Guttorm Schjeldrup ved NHH sa i går at Røkke i praksis vil vera skattefri etter fem år i utlandet, slik regelen er i dag.

Han meiner det er nærliggande å tru at Røkke melder flytting for å unngå å betala skatt på formuen sin.

Schjelderup trur fleire rike kan koma til å gjera som Røkke framover.

– For dei som vurderer dette, er det nå eller aldri.

Årsaka er at Skatteutvalet, som blei sett ned i desember i fjor, skal sjå på tiltak for å unngå at folk flyttar til utlandet for å spara skatt. Dei har frist til 1. november med å legga fram sine forslag.

SV: Eit hol som må tettast

Nestleiar i SV Torgeir Knag Fylkesnes er positiv til at Ap vil sjå på skatteordninga.

– Land som Tyskland, Storbritannia, Frankrike, våre naboland har mykje høgare skatt på kapital, slik at det er jo ikkje til desse landa folk flytter til. Dei flytter til skatteparadis, seier Fylkesnes.

Han meiner Noreg bør ha eit system som sørger for at også Noregs rikaste bidreg til fellesskapet.

– Viss me let dette fortsetta, så må vanlege folk betala endå meir skatt for å betala for fellesgode. Det trur eg verkeleg folk vil føla at er veldig urettferdig.

Frp: Løysar ingenting

Sivert Bjørnstad (Frp) i næringskomiteen på Stortinget meiner Aps forslag om å auka femårsregelen kan føra til at gründerar og bedriftseigarar flyttar raskare frå Noreg.

– Eg trur ikkje Ap sitt forslag løysar noko som helst, anna enn at det vil gje godt betalte skattejuristar endå meir arbeid, seier Bjørnstad.

Han meiner dei som flyttar gjer det for å beskytta arbeidsplassane i bedrifta si.

– Det fundamentale her er at ein må gjera noko med skattepolitikk som gjer at me fremmar norsk eigarskap, norske bedrifter, norske arbeidsplassar. Ikkje at me gjev ein stor gåvepakke til utanlandske storkapitalistar som kan koma og kjøpa opp desse bedriftene i framtida.