– Det er ingen tvil om at me er skuffa i dag, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik til NRK tysdag.

– Dette valet har vore ein motbakke frå start til slutt, legg ho til.

Ho meiner venstresida aldri fant den forma dei håpa på.

– No skal både me og Arbeidarpartiet sørgja for ei skikkeleg valevaluering av alle ledd.

LO-leiaren seier samstundes at ho har tillit til Støre.

– Må trena meir

– Det er klart at dette er eit dårleg val, og ein må spørja seg kvifor det går så dårleg, seier Ap-veteran Thorbjørn Berntsen.

Han meiner partiet no må granska seg sjølve og sjå på korleis partiet har stått fram.

– Særskilt for dei yngre veljarane. Det er TikTok-generasjonen me må konsentrera oss om, seier han.

Han er uroa over høgrebølgja som har slått inn over landet.

– Det eg er mest redd for rundt valet, er privatiseringspolitikken til høgresida. Det vil kallar velferdssamfunnet, vil dei plukka frå kvarandre. Det vil ta lang tid å byggja opp att.

Ap-veteranen undrar seg over kvifor Arbeidarpartiet får så dårleg oppslutnad. Foto: NRK

Ap-veteranen meiner Jonas Gahr Støre er den beste statsministeren Noreg kan ha no og undrar seg over kvifor Arbeidarpartiet får så dårleg oppslutnad.

Både politikken og Jonas Gahr Støre sin posisjon som partileiar må diskuterast på neste landsmøte, seier han.

– Det er eit faktum at partiet har fått stadig dårlegare oppslutnad medan han har vore leiar.

– I fotballspråket brukar dei uttrykket at trenaren har mista garderoben. Spørsmålet er om Jonas har mista sin garderobe. I alle fall er det sikkert at me må trena meir, legg han til.

Ein annan Ap-veteran, Wenche Pedersen, seier til VG at ho krevjar ny Ap-leiing etter katastofevalet.

Stortingspresidenten: – Eit elendig resultat

Masud Gharahkhani (Ap) har tysdag morgon skrive eit innlegg på Facebook med tankar kring valresultatet. I likskap med LO-leiaren er også han skuffa.

– Me må erkjenna at dette valet for sosialdemokratiet er eit elendig valresultat, skriv han.

Han meiner resultatet er ein tydeleg bekskjed frå veljarane og at partiet må ta til seg tilbakemeldinga.

– Folk er ikkje nøgde med oss. Dei ventar meir av oss. Dei er skuffa. Me må forstå alvoret og tilbakemeldinga for å kunna gjera noko, skriv han.

– Eit alvorleg signal

– Eit alvorleg signal, sa tidlegare Ap-nestleiar Trond Giske då valresultata var klare.

Arbeidarpartiet er ikkje lenger det største partiet i Noreg ved eit val.

Og Giske var ikkje åleine om å vera misfornøgd. Både leiar i Fellesforbundet, samt leiar i Fagforbundet såg seg ikkje nøgde med resultatet.

– Det smertar, vit det, sa Større om valresultata frå talarstolen på valvaka til Ap.

Samstundes sa Ap-leiar og statsminister Jonas Gahr Støre at andre må vurdera om valnederlaget er hans skuld.

– Ikkje godt nok

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, seier til NRKs Valmorgon tysdag at valresultatet på ingen måte er godt nok.

– Eg har eit ansvar, og me har eit felles ansvar heile laget. No skal me bruka tida framover på å evaluera kvar einskild kommune og fylke, seier ho.

– Me må dra lærdommar av dette valet her, sjå korleis me skal løfta oss og både få eit betre valresultat, men også få tilbake tittelen som landets største parti ved neste korsveg, legg Stenseng til.

Raymond Johansen gratulerer dei borgarlege partia med valsigeren og seier han er klar til å gå av. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Forhandlingane går føre seg framleis, men det ser ut til at dei største kommunane i landet skiftar farge frå raude til blåe.

I hovudstaden har den blå blokka fått 31 av 59 mandat og eit knapt fleirtal. Raymond Johansen erkjenner tapet og seier han er klar til å gå av.

– Det er berre til å gratulera dei borgarlege med ein valsiger, seier han til NRK tysdag.

Også byrådsleiar i Bergen, Rune Bakervik (Ap) seier til NRK at dagens byråd med Arbeidarpartiet og Venstre kjem til å gå av.