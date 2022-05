April ga et byks i prisveksten for varer og tjenester, altså inflasjonen.

Prisene var 5,4 prosent høyere enn på samme tid i fjor, og 1,2 prosent over mars i år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi må tilbake til 1988 for å finne tilsvarende høy prisvekst, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Flyreiser trekker opp

Haugland viser til at prisveksten også var 5,4 prosent i oktober 2008, men man må helt tilbake til desember 1988 for å finne et større utslag, ifølge SSB.

HØY VEKST: Prisveksten er den høyeste siden 2008, sier Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Inger Johanne Stenberg

Det siste året har prisene gått kraftig opp rundt om i verden. Energi er blitt langt dyrere, og slår også ut i prisene for varer og tjenester som flyreiser.

Både mat og strøm ble dyrere i april, men et uventet prishopp kom på flyreiser.

– Det som trekker særlig opp denne måneden her, er en kraftig økning i prisene på flybilletter. Det var opp nesten 40 prosent. Det er en refleksjon av økte kostnader for drivstoff for bransjen, sier Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen.

Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets ser at bransjen tar igjen det tapte fra årene med korona.

– Det er klart at etterspørselen etter flyreiser har kommet bra tilbake, så er ikke kapasiteten fullt tilbake. Da blir det noe høyere priser en periode, sier han.

Hvis man fjerner endringer i prisen for avgifter og elektrisitet, var kjerneinflasjonen på 2,6 prosent i april, ifølge SSB.

Konsumprisindeks (KPI) Ekspandér faktaboks Viser endringer i prisene på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger, sammenlignet med et basisår.

De varer og tjenester som utgjør det meste av husholdningsbudsjettet, tillegges størst vekt.

For se hvordan prisen på en varegruppe utvikler seg vekter man gjerne denne mot konsumprisindeksen, men med en verdi ut i fra hvor stor del av utgiftene den aktuelle varegruppen utgjør. Les mer om vekting hos SSB.

Statistisk sentralbyrå beregner konsumprisindeksen.

Påskeeffekt på matvarepriser

– En god del av prisveksten skyldes høyere priser på bensin og strøm, men også andre varegrupper stiger, blant annet matvareprisene var høyere enn ventet i april, sier Haugland.

Tilbudskampanjer i påsken, viste seg i matvareprisene. Blant annet var det en nedgang i prisene på typisk påskemat, som kaffe, sjokolade, appelsiner, pølser, ketsjup og sennep.

Til tross for disse prisene, økte prisene på matvarer og alkoholholdige drikkevarer samlet sett fra mars til april. Varegrupper som brus og ost bidro til de økte prisene.

PÅSKE: Til tross for påsketilbud, steg prisene på matvarer fra mars til april. Foto: COLOURBOX

Uventet høy prisstigning

At prisene skulle stige så mye til april, var uventet blant økonomene. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika mener det spøker for nordmenns kjøpekraft i lønnsoppgjøret.

VIL SVINGE: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen mener vi kan forvente at tallene vil stige mye i år. Foto: EIKA

– Vi må regne med at tallene vil svinge mye i år, men nå er prisveksten klart høyere enn det partene i arbeidslivet la til grunn. Det kan både skape utfordringer for oppgjørene som ikke har kommet i havn, og folk vil kreve mer enn de gjorde før.

Andreassen mener regjeringen bør gå inn med utbetalinger for å sikre kjøpekraften til nordmenn i år, fordi han tror prisveksten kommer til å falle fra og med neste år.

– Vil ikke det gi enda mer fyr i økonomien?

– Nei, disse tallene innebærer en reallønnsnedgang for folk flest uten kompensasjon, og da en uventet svak utvikling i konsum. Trolig er det midlertidig, neste år får vi håpe det er fred. Det er mer om regjeringen kan gjøre noe for å hjelpe norsk økonomi til å komme over krigsperioden, sier sjeføkonomen i Eika.

STIGER: Prisene på elektrisitet inkludert nettleie søkte med nesten 40 prosent fra april 2021 til april 2022.

Slipper billigere unna med strømstøtte

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte med 39,4 prosent fra april 2021 til april 2022.

Tolvmånedersendringen er med dette høyere enn den var i mars da den var på 23,8 prosent.

Tallene fra SSB viser at fra mars til april, steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 14 prosent.

Elavgifter derimot, er fortsatt lavere enn den var i 2021, dette begrunnes i de høye strømprisene

– Uten strømstøtten, så hadde ikke prisveksten for april i år vært på 5,4 prosent, men 7,2 prosent. Det hadde vi liknet mer på våre europeiske naboer på det punktet, sier Haugland.

I utlandet er prisveksten langt høyere. I eurosonen har prisveksten passert 7 prosent, mens amerikanerne opplever at mat og bensin er over 8 prosent dyrere enn på samme tid i fjor.

– Norske husholdninger kommer best ut av det fordi staten tar regningen, sier Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets. og viser til strømstøtten blant annet.