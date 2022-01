Dyr strøm førte til prisvekst i desember

Mandag morgen publiserte SSB tall for Konsumprisindeksen (KPI) i desember. Tallene viser at prisene i desember er opp 0,7 prosent fra november.

KPI viser endringer i prisene på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger, sammenlignet med et såkalt basisår.

– Den viktigste bidragsyteren til dette er fortsatt elektrisitetsprisene, selv om vi ser at Stortingets støtteordning har betydelig effekt på strømprisene for husholdningene.

Det sier seniorrådgiver Camilla Rochlenge i SSB.

Konsumprisindeks (KPI) Ekspandér faktaboks Viser endringer i prisene på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger, sammenlignet med et basisår.

De varer og tjenester som utgjør det meste av husholdningsbudsjettet, tillegges størst vekt.

For se hvordan prisen på en varegruppe utvikler seg vekter man gjerne denne mot konsumprisindeksen, men med en verdi ut i fra hvor stor del av utgiftene den aktuelle varegruppen utgjør. Les mer om vekting hos SSB.

Statistisk sentralbyrå beregner konsumprisindeksen.

Dyr strøm

Den dyre strømmen er den viktigste årsaken til den høye prisveksten.

Stortinget vedtok nylig å innføre en midlertidig ordning for å hjelpe folk med å betale de skyhøye strømregningene. Ordningen er tatt høyde for i beregningen av prisveksten. I beregningen behandles den som en reduksjon i de målte strømprisene.

– Fra desember 2020 til desember 2021 har prisene på elektrisitet inkludert nettleie mer enn doblet seg, og ble som i tidligere måneder den viktigste bidragsyteren til veksten på 12 måneder i KPI i desember, sier Rochlenge.

Randi Johannessen, seksjonssjef i SSB, er spent på hvordan de høye strømregningene påvirker forbruket vårt videre.

Randi Johannessen, seksjonssjef i SSB Foto: Per Kristian Lie Lowe

– Det kan være grunn til å tro at i et kortsiktig perspektiv vrir forbruket sitt litt, nå når man ser strømregningene fra desember som nå kommer inn. Men så er det jo sånn at vi under pandemien har spart en del, så mange sitter nok med den del oppsparte midler. Så hvordan det vil påvirke den totale økonomien er usikkert.

Høyere kjerneinflasjon

Også kjerneinflasjonen øker. For desember er kjerneinflasjonen opp 1,8 prosent. Det er en økning på 0,4 prosent fra november til desember 2021. Kjerneinflasjonen er justert for strømpriser og priser på drivstoff.

– Norges Bank styrer etter den. De har et mål om en inflasjon på 2 prosent på mellomlang sikt.

Det sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

Jullum forklarer at kjerneinflasjonen ikke tar med strømprisene fordi de varierer mye, og nesten utelukkende preges av tilbudssiden.

– Men nå er det jo en slags unntakssituasjon med de høye strømprisene og strømeksporten som knytter oss til et internasjonalt strømmarked, skyter Jullum inn.

Han er overrasket over prisveksten i desember, og mener den var høyere enn ventet.

Hva er egentlig inflasjon og kjerneinflasjon? Ekspandér faktaboks Inflasjon er en vedvarende vekst i det generelle prisnivået (KPI). Dette er det samme som et fall i verdien til kronen eller annen pengeenhet regnet i varer og tjenester, det vil si dens kjøpekraft. Med andre ord: Inflasjon gjør at du får færre varer og tjenester for 100 kroner. Det motsatte av inflasjon er deflasjon. Kjerneinflasjon (KPI-JAE), er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst. Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette sine styringsrenter slik at inflasjonen skal holde seg så nær 2 prosent som mulig over tid. Kilde: SNL og E24

Dyrere bensin og flypriser er andre viktige årsaker til veksten i desember i år sammenliknet med desember i fjor. Prisveksten ble dempet av nedgang i prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer i samme periode.

Flere rentehevinger?

Norges Bank hevet i desember renten fra 0,25 til 0,5 prosent, etter at den ble satt til rekordlave null prosent da pandemien brøt ut.

Jullum varsler at de nye tallene på inflasjon i seg selv ikke gir grunnlag for flere enn tre rentehevinger i 2022 – men at det kan være et tegn på at det kan komme mer.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Tallene fra desember gir ikke grunnlag for å fremskynde noen renteheving – isolert sett. Men hvis dette var forvarselet om at inflasjonen var større enn man hadde trodd, må Norges Bank reagere raskere enn planlagt.

– Tallene i seg selv forandrer ikke bildet, men det kan komme fire rentehevinger istedenfor tre, dersom utviklingen fortsetter, sier Jullum.

Vil prege lønnsoppgjøret

Han er spent på hvordan de ferske inflasjonstallene vil prege det kommende lønnsoppgjøret.

– Det blir spennende å se. Kommunesektoren vil nok kreve kompensasjon for at alt blir dyrere. Samtidig har regjeringen kommet med støtteordninger, og tar dermed noe av støyten og demper effekten av inflasjonen.

Dagens hovedavtale mellom Kommunesektoren, hovedorganisasjonen Unio og de andre partene ble i desember utsatt etter regjeringens innstramming av smitteverntiltak. Forhandlingene begynner igjen tidligst 11. januar.

– Det er skapt stor usikkerhet av et stramt arbeidsmarked. Samtidig kan arbeidstakersiden bruke den høye inflasjonen som argument for å kreve høyere lønn, avslutter Jullum.