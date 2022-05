Høye laksepriser setter restauranten i fare

Inne i lokalet til restauranten Rollsushi på Majorstuen sitter daglig leder og eier Alexander Ngo. Han forteller at han har vært nødt til å sette opp prisene deres grunnet den høye prisen på laks.

– Jeg er veldig bekymret for at folk skal ha råd til å kjøpe sushi hvis vi setter prisene ytterligere opp. Noen vil sikkert reagere. Jeg må drive og kalkulere hva som er lønnsomt og hva som ikke er lønnsomt, sier Ngo.

Han forlot en karriere i bankvesenet for å starte sin egen sushirestaurant i 2019. Siden da har restauranten vært nødt å hanskes med flere kriser, fra pandemi til høye strømpriser.

Høye laksepriser er den siste av disse.

– Vi selger veldig mye laks, da. Folk generelt her på vestkanten liker laks, små barn liker laks. Så vi er avhengige av at den prisen skal være stabil.

Dessverre for Ngo har prisen på laks økt kraftig siden starten av året. Prisen er også betydelig høyere enn den har vært i tidligere år.

Prisen på oppdrettslaks har steget kraftig siden starten av året. Dette bildet er fra et oppdrettsanlegg i Salangen kommune. Foto: Øivind Arvola

Høy etterspørsel

Eksportprisen per kilo fersk eller kjølt laks var i uke 17 på 107,75 kroner. Det er ca. 42 kroner mer enn i samme uke i fjor, og ca. 59 kroner høyere enn snittprisen i hele 2021.

Sjømatanalytiker for DNB Markets Alexander Aukner peker på flere ulike årsaker til den høye prisen.

– For det første så er etterspørselssiden veldig sterk. Og et er det egentlig to grunner til. Det første er at retail konsumet, altså dagligvarekjedene, er relativt sterkt etter Covid. Og det andre er at hotell og restaurant markedet har nå for fullt begynt å gjenåpne. Det siste vi hørte var faktisk at etterspørselen fra restaurantnæringen spesielt var 20 prosent over pre-Covid nivået, sier Aukner.

Alexander Aukner er sjømatanalytiker i DNB Markets. Han forteller at lakseprisen nå er på et ekstremnivå. Foto: DNB

Ifølge Aukner er også tilbudet på laks lavt, og det blir stadig mer begrenset.

– Så den enkle kombinasjonen av for lite fisk og sterk etterspørsel er grunnen til at vi ser så høye priser som det vi gjør nå.

Påvirker ikke butikkene enda

Kommersiell direktør i netthandleren Oda, Tor Erik Aag, forteller at den høye eksportprisen ikke nødvendigvis vil spille inn på prisene i butikken, enda.

– For det første, og det er kanskje den viktigste årsaken, så er det veldig sterk konkurranse mellom kjedene på mange av disse produktene. Og det betyr at de prises ut av butikkene i norske dagligvarekjeder litt uavhengig av hva man faktisk betaler for dem, sier Aag.

Tor Erik Aag forteller at dagligvarekjedene konkurrerer på prisene på laks. Foto: Javad Parsa

– Og så har du det andre viktige elementet i hvordan disse prisene settes og det er at sannsynligvis alle norske dagligvarekjeder operer med kontrakter med leverandørene som er langsiktige sånn at vi kjøper ikke laks dag-til-dag på børsen, fortsetter Aag.

De høye prisene på børsen vil trolig ikke påvirke prisene i butikken før dagligvarekjedene må reforhandle disse avtalene. Når dette skjer varierer fra kjede til kjede.