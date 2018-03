– Sylvi Listhaug stiller seg bak regjeringens unnskyldningen. Hun kommer selv til å bekrefte det, dere får vente i løpet av dagen, sier statsministeren i Politisk kvarter.

Foreløpig har Listhaug kun sagt at hun ikke mente å såre noen da hun la ut et bilde med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.».

Mange reagerte på at utspillet var rettet mot nettopp Arbeiderpartiet, som selv ble rammet av terror 22. juli 2011. Innlegget førte også til en rekke hatefulle ytringer i kommentarfeltet, blant annet rettet mot overlevende fra Utøya.

– Det var et valg hun gjorde, om ikke å slette bildet, men i stedet si hva hun mente og at det ikke var hennes intensjon å såre noen eller koble dette til 22. juli, sier Solberg.

Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) møttes til debatt i Politisk kvarter. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Burde ha forstått

SLETTET: Sylvi Listhaugs omstridte bilde, som hun nå har slettet på grunn av bilderettigheter. Foto: NRK

Listhaug valgte til slutt å slette innlegget, fordi det viste seg at hun ikke hadde rettighetene til bildet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Listhaug, som var kommunikasjonsrådgiver i First House før hun ble statsråd, burde ha skjønt at et slikt innlegg ville føre til hatefulle meldinger i kommentarfeltet. Han har kalt innlegget «bevisst og kalkulert».

– Han (Anders Behring Breivik, journ.anm.) var alene om handlingene, men holdningene deler han med flere. Når Sylvi Listhaug legger ut en slik melding, så ser vi i kommentarfeltet hva det utløser. De holdningene er i fri dressur, sier Støre.

– Hun burde ha forstått det, og da hun gjorde det, burde Solberg ha sørget for at det ble slettet i løpet av helgen, mener Støre.

- Erna Solberg, har du leste kommentarfeltet til Sylvi Listhaug? Du trenger javascript for å se video.

Sterk kritikk

Solberg sier det er viktig å forsøke å redigere kommentarfelt på Facebook, men at Listhaug ikke kan tas til ansvar for alt som blir skrevet der.

– Jeg mener vi skal ta Sylvi helt på alvor når hun sier at dette ikke var intensjonen. Hvis vi skal lære noe av dette, så er det kanskje å ikke mistro hverandres intensjoner i den politiske debatten, sier hun.

Listhaugs innlegg kom som del av debatten om at myndighetene ønsker å ta passet fra folk som er mistenkt for terrorvirksomhet. Høyre og Frp mener det skal kunne skje uten domstolsbehandling, noe opposisjonen og Venstre er imot.

Når Stortinget behandler saken i dag, vil de også gi Listhaug sterk kritikk for innlegget. En slik kritikk – et såkalt daddelvedtak – er den sterkeste reaksjonen Stortinget kan gi en statsråd, uten å erklære mistillit.

Daddelvedtak i Stortinget Ekspandér faktaboks Et daddelvedtak eller kritikkvedtak er den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd, uten å erklære mistillit

Navnet har ingenting med frukten daddel å gjøre, men betyr påtale eller kritikk. Ordet daddel i denne sammenhengen kommer fra tysk «tadel», som betyr mangel

Hvis Stortinget erklærer mistillit til regjeringen eller en enkelt statsråd, blir regjeringen eller statsråden tvunget til å gå av Kilder: Stortinget, Språkrådet, Universitetet i Bergen

Tok seks dager

Støre mener Solberg burde ha tatt grep allerede i helgen for å sørge for at innlegget ble slettet.

– Når Erna Solberg sier unnskyld, så tar vi imot den unnskyldningen. Jeg opplever at hun mener det. Men hun svarer ikke på hvorfor det tok seks dager å få den unnskyldningen. Hovedpersonen som har lagt ut dette innlegget, har ikke beklaget det. Hun slettet det på grunn av problemer med copyrighten, sier Støre.

Statsministeren sier unnskyldningen lot vente på seg mens saken ble diskutert internt i regjeringen. Hun mener likevel at hun sa tydelig ifra om at innlegget ikke var passende.

– Jeg ga tidlig beskjed om at jeg ikke var enig i innlegget, og at det gikk over en grense. Det som berører meg i en slik sak, er når folk som var på Utøya tar kontakt med meg og sier hvordan de opplever det. Da er det grunn til å unnskylde at regjeringens retorikk har såret noen, sier hun.