Ap til NRK: Vurderer å kalle inn Erna Solberg til høring

– Dette er interessante opplysninger, og det er selvsagt naturlig at vi ser nærmere på dette, sier Aps Frode Jacobsen, som sitter i kontrollkomiteen på Stortinget.

Han sier partiet nå vil vurdere om det er naturlig å innkalle Erna Solberg til høringen som skal finne sted i forbindelse med saken knyttet til regjeringsapparatets håndtering av habilitetssaker.

– Viser dette at det er habilitetsutfordringer på tvers av flere regjeringer?

– De opplysninger som fremkommer her gjør det i hvert fall nødvendig for oss å kikke nærmere på dette og se på hvordan dette bør følges opp i den aktuelle saken vi har til behandling, sier Jacobsen og legger til:

– Vi har ment at det var naturlig allerede fra starten av i saken knyttet til habilitetsvurderinger å også gå tilbake til tidligere regjeringer.

Til NRK svarer Solberg følgende:

– Jeg føler vel at Jacobsen i Ap slår inn vidåpne dører, når han sier de vurderer om jeg skal innkalles. Jeg har for lenge siden fått beskjed om å holde av datoer til høringen som er kommet i stand på bakgrunn av habilitetssakene i Støre-regjeringen. Det er helt uavhengig av saken DN bringer i dag, men i kraft av at jeg er tidligere statsminister.

Jeg antar tanken er at jeg skal redegjøre for hvordan praksis rundt habilitet var i vår regjering. Og jeg skal gjerne redegjøre for våre styreutnevnelser i de statlige selskapene, som skjedde etter grundige og profesjonelle prosesser mellom embetsverk og politisk ledelse, med kompetanse som det viktigste kriteriet.

Mulige kandidater til statlige styrer

Torsdag publiserte Dagens Næringsliv en sak der det kommer fram at tidligere Thorhild Widvey, som blant annet satt som kulturminister under Erna Solberg, kort tid før hun ble utnevnt hadde laget en liste med 253 navn som kunne vøre mulige kandidater til statlige styrer:

«Kandidater styrer oppnevnt av regjeringen» – heter dokumentet, utformet som en PowerPoint-presentasjon.

DN har funnet 17 navn på Widveys kandidatliste, som i løpet av Solberg-regjeringens åtte år fikk verv i styrer hvor staten er eier. Fire av disse ble oppnevnt av Thorhild Widvey selv.

– Jeg har ikke gitt verv til venner, men til personer jeg har møtt, som ble vurdert grundig i departementet og på Statsministerens kontor før de ble oppnevnt, sier Widvey.

Thorhild Widvey med sin mann Osvald Bjelland. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I saken kommer det også fram at Sindre Finnes, ektemannen til Erna Solberg, jobbet med sin egen liste før Solberg ble statsminister.

«Statlige styrer, status juni 2013», sto det i emnefeltet på en e-post han sendte til Lars Arne Ryssdal og Thorhild Widvey, skriver DN. Begge var sentrale strateger før 2013-valget, i sine roller som henholdsvis generalsekretær og sentralstyremedlem i Høyre.

DN skriver at i et vedlagt notat, så listet Finnes opp sine vurderinger av mange av de statlige styrene regjeringen disponerer over – og hva han mente burde gjøres når Høyre inntar regjeringskontorene.

– Ikke nådd meg

Der skrev han, ifølge DN, blant annet følgende:

«Hydro har et altfor svakt styre, og styret er dessuten svekket med politikerutnevnelser», skriver Finnes om Norges nest største selskap.

«Hallvard Bakkes dager i Telenorstyret er selvsagt talte ved første rokering», er kommentaren om en gammel Ap-topp i en annen statlig gigant.

Erna Solberg sier følgende til DN angående lista til Finnes.

– Han er engasjert og har meninger om mye, men jeg kan ikke huske å ha sett et notat om dette.

– Så langt vi har oversikt over, virker det som om notatet er blitt liggende hos generalsekretæren, og ikke nådd meg eller de som den gangen jobbet med disse spørsmålene på Statsministerens kontor.

Finnes selv sier følgende til DN:

– Jeg mener det må være mulig for meg å ha innspill og synspunkter, slik det er mulig for andre medlemmer i et politisk parti, men som statsministerens ektefelle måtte jeg selvsagt være ekstra bevisst min rolle.

Finnes understreker at han sendte innspillene sine direkte til Høyres generalsekretær som innspill fra et partimedlem, fordi det var «mer ryddig» enn å gi innspill til ektefellen.

Vil at Solberg skal svare for seg

– Denne saken er helt vill! Erna Solberg stod øverste ansvarlig for en regjering som i DNs avsløringer framstår som et skolebokeksempel på elitesamrøre.

Det sier Seher Aydar, Rødts medlem i kontrollkomiteen, til NRK.

Seher Aydar, Rødts medlem i kontrollkomiteen. Foto: Olav Juven

– Rødt har ved hver korsvei tatt initiativ til at kontrollkomiteen også skulle se på tidligere regjeringers habilitetshåndtering. Det får vi nå understreket at var lurt, sier hun og legger til:

– Det virker å ha pågått en systematisk kampanje for å sikre innflytelsesrike, statlige verv og stillinger til forretningsforbindelser og venner mens Erna Solberg var statsminister. Jeg mener det er naturlig at Solberg svarer for avsløringene om maktnettverkene knyttet til hennes regjering i kontrollhøring.

Flere brudd på reglene

Spørsmål om habilitet har for alvor blitt satt på dagsorden i sommer. Den ene etter den andre politikeren har måttet forlate sine verv for brudd på reglene.

Sist ut var forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), som innrømmet å ha brutt regjeringens habilitetsregler gjennom sine aksjekjøp.

Tidligere i sommer trakk også Anette Trettebergstuen (Ap) seg som kultur- og likestillingsminister etter brudd på habilitetsreglene. Det skjedde kun dager etter at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) innrømmet at hun hadde brutt de samme reglene.