Ap nevner ikke 100-dagersmål i ny arbeidspolitikk

Ap-leder Jonas Gahr Støre tok søndagsturen rundt Sognsvann i Oslo sammen med nestleder Hadia Tajik. Og NRK.

Det de vil snakke om på den regntunge ettermiddagen er arbeidslivspolitikken i den nye regjeringsplattformen.

– Arbeid blir en hovedsak for denne regjeringen. Det handler om et trygt arbeidsliv og trygghet for faste, hele stillinger, sier Jonas Gahr Støre til NRK.

I Aps 100-dagersplan lansert 17. juni var ett av punktene:

Forby innleie som fortrenger faste ansettelser.

I dag sier ikke Arbeiderpartiet det samme.

– Dere lovte å forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Hvor ser vi det løftet her?

– Det er ett av de tiltakene vi tar tak i. Vi fikk til noe i forrige periode, da vi fikk flertall til det. Det må vi gå videre med. Innleie/vikarbruk trenger du i et land som Norge med mye vær, ordretopper og sånn i bedriftene. Men altfor ofte ser du at innleie blir nærmest den generelle normen. Og det er ikke bra i arbeidslivet. Så her trengs det videre innstramminger.

NRK har sett deler av plattformen. Her er det partiet har skrevet om temaet:

Regjeringsplattformen om arbeid Ekspandér faktaboks Styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.

Gjennomføre et heltidsløft i samarbeid med kommuner, helseforetak, og partene i arbeidslivet. (Skal i praksis skje ved å spre kunnskap om løsninger som har vært vellykket, og ved egne midler på statsbudsjett til lokale tiltak for å redusere deltidsarbeid.)

Fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser.

Stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver, blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven.

Sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. Arbeidet skal også klargjøre regelverket for utsendte arbeidstakere.

Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet.

Sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.

– Må se på regelverket

– Men blir det forbudt, slik dere lovte?

– Nei, ikke forbud. Det har vi ikke sagt. Vi vil ikke at innleie skal fortrenge vanlig arbeid. Og da må vi ramme det mye mer inn enn det er i dag.

– Blir det forbudt med innleie som fortrenger faste ansettelser?

– Da må vi se på regelverket, og da må vi sende på høring regler for hvordan det skal fungere. Poenget er å legge til rette for et godt arbeidsliv som er bra for bedriftene og bra for folk som er på jobb, svarer Støre.

For slapt, mener SV

FORVENTER MER: SV-nestleder Kirsti Bergstø mener Ap kunne vært tøffere i arbeidslivspolitikken. Foto: Audun Braastad

Nestleder Hadia Tajik sier de raskt vil sette i gang et lovarbeid, og at det ikke er noen tvil om hvilken retning de skal.

– Arbeiderpartiet ønsker å stramme inn på bruken av innleid arbeidskraft fordi vi ser at det fortrenger faste ansettelser. Vi i Arbeiderpartiet ønsker at det bare skal gjelde reelle vikariat, eller mellom produksjonsbedrifter eller etter avtale med tillitsvalgte.

– Men dere har lovt å forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Det løftet blir ikke innfridd i denne omgang?

– Det er ingen tvil om at vi kommer til å stramme inn på bruken av innleid arbeidskraft. For vi ser at det fortrenger faste ansettelser. Og det vil vi ha slutt på. Så må det gjøres et lovarbeid i forkant, sier Tajik.

Bra start, men for slapt sier partiet som skal støtte regjeringen på Stortinget.

– Her legges det opp til en utredning, og en begrensning i bruken av innleie. Mens det trengs et oppgjør med bemanningsbransjen og med det løsarbeidersamfunnet som har fått vokse fram, i industri, bygg- og anlegg og pleie- og omsorg, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Vil stramme inn på deltid

Et viktig punkt for Ap-Sp-regjeringen er å få flere hele stillinger.

De vil gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere å tilby deltid fremfor heltid når en ny stilling utlyses.

Det såkalte dokumentasjonskravet er en del av arbeidslivsplanen for den kommende regjeringen.

Nestleder Hadia Tajik sier de vil stramme opp lovgivningen knyttet til faste, hele stillinger.

– Blant annet vil vi at de som utlyser deltidsstillinger i større grad skal dokumentere behovet for deltid. Og det handler om å endre kultur. Man må tenke seg om hver gang, sier Tajik.

– Vil det gjelde både i offentlig og privat sektor?

– En del av detaljene må vi ta stilling til sammen med partene i arbeidslivet. Og det vil også måtte sendes på høring på vanlig måte, svarer Tajik.

Lover halv pris på ferjebilletter

Fredag erklærte Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at de var enige om en regjeringsplattform som skal offentliggjøres på onsdag.

Lørdag kunne VG fortelle at Sp og Ap lover å gi halv pris på ferjebilletter, og gratis ferje på strekninger under 100.000 passasjerer.

Også øysamfunn uten annen forbindelse enn ferje skal få reisen gratis.

Både Støre og Vedum bekreftet dette.

Legges fram onsdag

Selve regjeringsplattformen blir ikke lagt fram før onsdag. Men det er kun kvalitetssikring og redaksjonelt arbeid som gjenstår. De politiske forhandlingene er de ferdige med.

– Jeg vil si at all politikk nå er avklart, sa Støre på fredag.

Før plattformen legges fram, må den også behandles av stortingsgruppene til de to partiene.