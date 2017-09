Ap hyret inn advokat for å stanse NRK-sak: Støre forsvarer advokatbruken

I et brev sendt til nyhetsledelsen i NRK skriver advokatfirmaet at det vil bli brukt rettslige skritt mot NRK.

«Å antyde at det skulle foreligge skatte- og avgiftsunndragelse og korrupsjon ved den vennetjenesten JGS har mottatt fra Brundtland, vil være en grov beskyldning som klart ikke har noen faktisk dekning. Rettslig ansvar for en slik beskyldning må eventuelt vurderes etter skadeerstatningsloven § 3-6a, om erstatning for ærekrenkelser».

Les hele brevet: Brev fra advokatfirma til NRK-ledelsen

I går avslørte NRK at meglertoppen Knut Brundtland utførte meglertjenester gratis som en vennetjeneste for Ap-leder Jonas Gahr Støre da han solgte seg ut av et boligprosjekt på Ensjø i Oslo i juni. Støre er dypt uenig i kritkken i saken, og avviser på det sterkeste at han gjorde noe galt.

Les mer: Støre tjente tre mill. på omstridt byggeprosjekt: Mottok gratis salgshjelp fra venn

Viste til valget

Advokatfirmaet viste blant annet til valget da de ba NRK droppe saken.

«Ytringsfrihetens begrunnelse er etter Grunnloven § 100 annet ledd angitt å være sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Omtale av saken, som rettslig sett er en ikke-sak, vil nettopp kunne motvirke disse hensynene. Her bør NRK være seg sitt store ansvar som allmennkringkaster bevisst. På denne bakgrunn anmodes om en bekreftelse på at NRK ikke vil gå videre med saken.»

Det er Arbeiderpartiet som har hyret inn advokat Christian Reusch. Støre selv forsvarer advokatbruken.

Arbeiderpartiet har brukt advokater mot oss i NRK for å forsøke å stanse denne publiseringen, er det noe du står inne for og vil fortsette med?

– Jeg støtter det fullt og helt. Jeg må søke advokatråd når jeg mener at dere legger an til en sak som er sterkt urimelig. Jeg mener dere har forstått saken feil, og at advokaten som forklarte dere dette, ga en god forklaring på det. Dere har likevel valgt å sende den, det er deres rett, og da svarer jeg sånn som jeg gjør nå, sa Støre til NRK i et intervju etter at NRK publiserte saken onsdag kveld.

Ap: – Ingen trussel

Sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen i Arbeiderpartiet sier til VG at brevet på ingen måte var noen trussel fra hans eller Jonas Gahr Støres side.

– Det er en veiledning til NRK, og ikke en trussel. Det er bare for å opplyse NRK om hva som er jusen i det landskapet de var i ferd med å bevege seg inn i, sier Amundsen.

Nyhetsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord er overrasket over at Arbeiderpartiet velger å leie inn advokat for å stanse negativ medieomtale.

NRKs nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord er overrasket over at Arbeiderpartiet har hyret inn advokat for å stanse NRKs omtale av saken. Foto: NRK

– Vi er overrasket over brevet, men det er ikke ukjent for oss at det er press og påstander om at ting vi publiserer kan få rettslige etterspill. Uavhengig av dette vurderer vi om kan publisere saker ut fra presseetikk, sier Beverfjord.

Hvorfor valgte NRK å publisere saken til tross for at Støre ikke har gjort noe ulovlig?

– Vi har jobbet lenge med denne saken og mener at den definitivt har offentlighetens interesse og den ble publisert bredt i våre kanaler. Arbeiderpartiet har forsøkt å stanse hele saken, ikke bare korrupsjonsdelen, forklarer hun.