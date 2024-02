Torsdag møttes utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og USAs utenriksminister Antony Blinken i Brasil.

Ett av hovedtemaene var situasjonen i Gaza, deriblant en ventet invasjon av grensebyen Rafah.

– Vi håper å få på plass en våpenhvile. Det er utrolig viktig at det skjer, før det skjer noe mer dramatisk. For eksempel innmarsj i Rafah, som både han og jeg er svært skeptiske til, sier Eide til NRK rett etter møtet.

USA: – Rafah er «no go»

– Forstår du det sånn at Rafah er den siste dråpen som kan gå begeret til å renne over for USAs støtte til Israel?

– USA er svært tydelige på at det er «no go». Det er ikke akseptabelt om Israel nå i tillegg går inn i Rafah, svarer utenriksministeren.

Han påpeker at det til vanlig bor rundt 200.000 mennesker i Rafah, mens det nå befinner seg rundt 1,5 millioner palestinere der.

Grunnen er at de har søkt tilflukt fra harde israelske angrep i resten av Gaza.

– Det betyr at det er mennesker alle steder. De er oppe på tak, inni hus, i hager, på veiene, i parker ... Det er altså helt umulig å se for seg en militær operasjon som vi har sett lenger nord i Gaza, uten at man får et enda større blodbad enn vi allerede har sett, beskriver Eide.

Både Eide og USAs president Joe Biden har tidligere advart Israel mot å invadere Rafah.

Det var stort oppbud av både medier og sikkerhetsvakter under møtet mellom de to utenriksministrene. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

Positiv til norsk initiativ

Møtet finner sted dagen etter at Blinken sa ja til det norsk-egyptiske initiativet for en konferanse om Palestinas framtid.

Norge og Egypt, med Eide i spissen, ønsker å være vertsland for en humanitær konferanse. I første omgang vil de diskutere nødhjelp, og senere gjenoppbyggingen av Gaza når krigen en dag tar slutt.

Eide og Blinken har diskutert Gaza-krigen under G20-møtet i Brasil. Her sammen med David Cameron, Storbritannias utenriksminister, på onsdag. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

– Han støtter den fullt ut og sier USA vil delta. Han mener det er et viktig initiativ og at noen må gjøre dette, sier Eide om Blinkens støtte.

Ett av åtte gjesteland

G20 er et internasjonalt toppmøte mellom 19 land, EU og Den afrikanske union (AU).

Norge er ikke blant G20-landene, som utgjør rundt 80 prosent av verdens verdiskaping, 75 prosent av verdenshandelen og to tredeler av verdens befolkning.

Men vertslandene får invitere andre land som gjester. I år har Brasil valgt å invitere Norge som ett av åtte støtteland, som dermed får delta på møtene også.

De andre gjestelandene er Egypt, Angola, Nigeria, Portugal, Singapore, Spania og De forente arabiske emirater.