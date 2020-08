– Jeg gledet meg til å lære meg språket, komme inn i den spanske kulturen, og få et annet perspektiv på faget, sier arkitektur-student ved NTNU, Anderas Rindal, til NRK.

Rindal kunne opplevd Antoni Gaudís arkitektoniske mesterverk Casa Milà eller Jean Nouvels sylinderformede Torre Glòries på nært hold i høst som arkitekturstudent på utveksling i Barcelona. Men utover våren eskalerer koronapandemien i Europa og treffer den katalanske storbyen hardt. I vår kommer mailen fra NTNU som bekrefter at alle utvekslingsopphold i Europa avlyses.

– Det var veldig kjedelig, selvfølgelig. Jeg tror alle vi som skulle på utveksling hadde fått lære og oppleve noe vi ikke ville fått lære på samme måte i Norge. Det tror jeg er dumt for kunnskapen til alle studentene som skulle ut, sier Rindal.

Et av de mest ikoniske byggene i Europa er arkitekt Antoni Gaudís (1852-1926) Casa Milà. Foto: Josep Lago / AFP

– Forhastet beslutning

Ansa er kritisk til at universiteter som NTNU og Universitetet i Oslo (UiO) avlyste utveksling for hundrevis av studenter, samtidig som 50 studenter ved Universitetet i Bergen reiser på utveksling til europeiske lærersteder i høst.

– Det ble tatt en forhastet beslutning i april. Det er veldig rart at UiO ikke skal klare å få til en utveksling som Universitetet i Bergen får til, sier Ansa-president Morgan Angeleh.

Angeleh mener beslutningen om å avlyse kom for tidlig fordi universitene hadde tid til å se an hvordan situasjonen ville utvikle seg, samtidig som beslutningen kom for sent for alle studentene som kunne ordnet utveksling på egen hånd.

– Studentene har spurt oss om hvordan det fungerer å reise på utveksling selv om det ikke er satt opp ved universitetet. Det er en god grunn til at universitetene bør sette opp utveksling.

President Morgan Alangeh i utenlandsstudentenes interesseorganisasjon Ansa. Foto: Ansa

– Mange ville ikke ta imot

Utenriksdepartementet frarådet alle reiser som ikke var nødvendige i vår. Universitetet i Oslo og NTNU forteller at det var ingen enkel avgjørelse å kansellere utvekslingsoppholdene, men at hensynet til å sikre studentene en trygg og faglig god utveksling veide tyngst i vurderingen.

– Vi måtte ta en beslutning av hensyn til studentenes forutsigbarhet, sier Svein Stølen til NRK.

Han forteller at 40 universiteter i verden sa at de ikke ville ta imot studenter.

– UiB må stå for sin vurdering, men for NTNU var det ikke klart på tidspunktet at vi hadde anledning til å anbefale utreise, sier sjef internasjonal seksjon ved NTNU, Anja Valberg, til NRK.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Håper på utveksling i 2021

Kunnskapsdepartementet sier til NRK at utvekslingsopphold nå regnes som en nødvendig reise.

– Jeg vet det er mange skuffa studenter som gjerne skulle reist ut i høst, så håpet mitt er at de får sjansen igjen til våren, sier høyere utdanningsminister Henrik Asheim til NRK.

Forskning- og høyere utdanningsminister, Henrik Aasheim.

Valberg ved NTNU sier avklaringen om reiserådene fra Kunnskapsdepartementet er viktig.

– Vi er i gang med en prosess for å vurdere utvekslingsmulighetene for våren, sier Valberg.

Rindal er spent på om koronasituasjonen vil bedres mot vårsemesteret.

– Spansken min er veldig dårlig, den må absolutt opp et par hakk. Det hadde jeg gledet meg til, så jeg satser på at det går, sier Rindal.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, vil ikke fraråde studenter å dra på studiereise.

– Vi snakker ofte om nødvendige og ikke nødvendige reiser. Det å reise på en planlagt studiereise er noe som er en nødvendig reise i utgangspunktet. Smittevernsmessig bør det ikke være store problemer ved det slik situasjonen er nå, sier Nakstad.

Nakstad råder likevel studentene til å sette seg svært godt inn i smittesituasjonen på det aktuelle studiestedet. Koronaen har rammet det internasjonale samfunnet på ulikt vis.

– Smittesituasjonen er veldig forskjellig i de ulike landene. Man kan risikere å bli sittende på en hybel med en laptop, understreker han.