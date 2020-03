Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Man må jo trå til når det trengs, sier Malene Augustin. Hun er en av studentrepresentantene som tok tak da de norske studentene i Budapest så at det ble mer og mer komplisert å komme seg hjem fra stengte studiesteder.

Ventet med å reise hjem

Med koronaviruset som en stadig større trussel stengte flere og flere universiteter og høyskoler dørene. Men mange av dem var lite tydelige på hvor lenge stengningene ville vare, og dermed ble det til at mange studenter drøyde med å reise hjem. De ville ikke gå glipp av undervisning hvis forelesningene ble tatt opp igjen.

Samtidig stengte flere og flere land sine grenser. Færre mennesker reiste, og flyselskapene satte flyene sine på bakken.

– Mange fikk innstilt flyene sine. De få avgangene som gikk hadde flere mellomlandinger, og folk ble redde for å bli stående på en flyplass i et annet land uten å få lov til å reise videre, sier Augustin.

Hun sier det var mange studenter tok kontakt med studentorganisasjonen Ansa for å få råd om hva de skulle gjøre. Det samme opplevde Ansa i Slovakia.

– Så da tok jeg kontakt med Budapest.no, som vi har hatt et godt samarbeid med i mange år. De kunne hjelpe oss.

Kunne ikke kjøre inn i nabolandet

De ansatte der fikk chartret et fly. Planen først var at det skulle gå direkte fra Bratislava i Slovakia, der det var flest nordmenn som skulle reise. Men det var ikke mulig for nordmennene i Ungarn å komme seg med bil eller buss over grensen. Dermed går flighten først til Slovakia, så videre til Budapest før den snur nordover og reiser direkte til Oslo.

Det ble åpnet for påmelding på torsdag og de fleste plassene forsvant med én gang. En reise hjem koster cirka 5000 kroner, omtrent det samme som det koster å kjøpe en billett på nettet nå, sier hun.

Flyet skal først ti Bratislava, så hit til Budapest, før det lander i Oslo. Foto: Gergely Besenyei / AFP

Ausgustin forteller at Ansa, sammen med Sjømannskirken, arrangerer beredskapsskurs for de tillitsvalgte. Men de nok ikke har hatt chartring av fly på programmet. Likevel har kursingen kommet godt med, mener hun.

– Vi har taushetsplikt og kan hjelpe studenter i flere sammenhenger. Vi blir blant annet trent i å ha planer for hva som skal gjøres hvis noe går galt under våre arrangementer, for eksempel. Vi har også en beredskapsgruppe i Ansa sentral som vi kan støtte oss til. Det har vi hatt glede av under denne krisen, sier hun.

De siste ukene har studentene også hjulpet hverandre i denne spesielle situasjonen. De lagde grupper på nett der man kunne be om hjelp til å få handlet, for eksempel.

– Det har vært deilig å se samholdet blomstre, sier Augustin, som selv studerer medisin i Budapest.

Nattog og kompiskjøring i taxi til flyplassen

I Košice i Slovakia er Emilie Haug ferdig med å pakke til hjemreisen. Hun går på veterinærstudie og har ventet med å reise til hun visste om forelesningene var helt avlyst.

– Det har ikke vært helt enkelt her i det siste. Det ble for eksempel forbudt å gå ut uten munnbind, samtidig som det var utsolgt for munnbind på apotekene.

Nå skal både Emilie Haug og hunden hennes, Honor, hjem til Norge. Foto: Privat

Helt enkelt er det heller ikke å komme seg fra studiebyen til flyplassen i Bratislava. De fleste som reiser fra Košice tar nattoget. En tur som vanligvis bruker litt over 4 timer, tar nå 7,5 timer, siden togene går i søndagsruter for tiden.

– Jeg har fått tak i tre drosjer som skal frakte til sammen 20 personer, med bagasje og noen hunder, til Bratislava. Så vi reiser tidlig fredag morgen, sier Emilie Haug.

Selv om hun er usikker på hva som skjer med studiene fremover syns hun det skal bli godt å komme hjem nå.

– Det skal bli deilig å se familien, etter litt karantene, sier hun.