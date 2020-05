Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er en veldig frustrerende situasjon å være i, sier Elin Trondsdatter Ottestad.

Hun er leder av studentorganisasjonen Ansas avdeling i Ungarn og studerer medisin på universitetet Semmelweis i den ungarske hovedstaden Budapest.

Universitetet er blant de mest populære lærestedene utenlands, viser tall fra Lånekassen, og har flere hundre norske studenter.

Da koronapandemien brøt ut, stengte universiteter og høyskoler i en rekke land dørene. Samtidig stengte flere og flere land sine grenser. Utenriksdepartementet (UD) oppfordret alle norske borgere til å komme hjem.

Stengte grensene – nå krever de personlig oppmøte

Nå begynner landene å gradvis lette på smitteverntiltakene og gjenåpne samfunnet.

Flere utenlandske universiteter krever derfor at studentene nå fremover må møte opp personlig for å få avlagt eksamen.

KREVER AVKLARING: Hanna Flood, president i Ansa, ber Kunnskapsdepartementet avklare om norske studenter kan dra ut av landet for å avlegge eksamen som krever fysisk oppmøte. Foto: Ansa

UDs reiseråd er imidlertid fortsatt at norske myndigheter fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land.

– Dermed gjelder ikke forsikringen dersom man reiser ut. Vi har bedt om en definisjon på hva som er en «strengt nødvendig reise». Vi ønsker at man definerer studier som en nødvendig reise – det er snakk om å måtte gå et år om igjen og tape 100.000 kroner i skolepenger dersom man ikke får gjennomført eksamen, sier Hanna Flood, president i Ansa.

Forsikringsselskaper har tidligere advart reiselystne nordmenn mot å trosse UDs reiseråd og sagt at man da risikerer å sitte med en kjemperegning dersom noe skulle skje.

For fjerdeårsstudenten Elin Trondsdatter Ottestad gjenstår to eksamener før sommeren, som universitetet i Budapest nå krever at hun tar der. Den første er allerede om en drøy uke.

– Bekymret for om vi må gå året om igjen

Samtidig er det ikke bare-bare å komme seg inn i landet. Ungarn har, i likhet med mange andre land, fortsatt stengte grenser.

Ifølge den norske ambassaden i Budapest må de som trenger å reise til Ungarn, kunne dokumentere reiseformålet med offisielle, ungarske papirer, som for eksempel bekrefter at man skal avlegge en universitetseksamen. Deretter må du søke ungarske myndigheter om unntak fra innreisebestemmelsene.

STUDIEBYEN: Elin Trondsdatter Ottestad har to eksamener igjen før sommeren og har fått beskjed om at hun må komme tilbake til Budapest på kort varsel. Her er hun foran parlamentet i den ungarske hovedstaden. Foto: Privat

UD advarer dem som vil reise utenlands om at det nå er færre flyavganger enn normalt, som i tillegg blir hyppig kansellert, og at karantenebestemmelser kan skape utfordringer.

– Når man sitter midt oppi dette og har fått klar beskjed fra universitetet om at vi må komme tilbake, oppleves det som en strengt nødvendig reise. Det er snakk om utdanningen vår, og vi er bekymret for om man eventuelt må gå et år om igjen hvis vi ikke følger universitetets ordre, sier Ottestad.

– Det gjør at de aller fleste reiser tilbake, selv om de ikke er forsikret, og det er jo ikke noe UD burde tilstrebe.

UD: Den enkelte må selv vurdere

Men hva er egentlig å regne som en strengt nødvendig reise? Det kan ikke UD gi noe klart svar på.

– Det er opp til den enkelte selv å vurdere hva som er en strengt nødvendig reise. UDs reiseråd er ikke forbud, det er råd, sier Ane Lunde, underdirektør i Utenriksdepartementet.

– Forsikringsselskapene baserer seg jo på UDs reiseråd og sier at reiseforsikringen ikke er gyldig dersom man reiser når UD fraråder det. Hvordan skal man vite om man har krav på gyldig forsikring eller ikke når det ikke er definert hva som er strengt nødvendige reiser?

– Det som har med forsikring å gjøre, er en diskusjon mellom den som reiser og forsikringsselskapet. Det kan ikke vi legge oss opp i, sier Lunde.

– HASTER: Utdanningsminister Henrik Asheim lover å forsøke å finne en løsning, slik at alle skal få tatt eksamen. – Jeg er klar over at det begynner å haste. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Håper å kunne konkludere neste uke

Ansa har tatt opp problemet som norske utenlandsstudenter møter på nå, med Kunnskapsdepartementet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier til NRK at han jobber med saken.

– Dette er en problemstilling jeg er klar over, og som jeg håper vi kan finne en god løsning på så snart som mulig. Jeg er klar over at det begynner å haste og håper å kunne konkludere med noe i løpet av neste uke, sier Asheim.

Asheim oppfordrer norske studenter til å ha god dialog med universitetene i landet de studerer i og undersøke muligheten for å ta eksamen digitalt.

– Dersom de må møte fysisk opp på eksamen, må de til syvende og sist selv avgjøre om de skal dra eller ikke. Vi kommer til å fortsette den tette dialogen med UD og Ansa for å prøve å finne gode løsninger, slik at alle får tatt eksamen.