I en rekkehusleilighet på Kjeller i Lillestrøm stabber to små gutter på halvannet år rundt i stuen mellom byggeklosser og biler. At det er sommerferie, merker de ikke så mye til. De har ikke startet i barnehage ennå.

– Kontantstøtte har gitt oss mulighet til å være hjemme et halvt år ekstra med de vi har ventet så veldig på og ønsket oss så inderlig. Vi har fått godt tid til å leke og kose og være på tur, sier Tonje Hamre Skjerstad (34).

SNART BARNEHAGEBARN: I august begynner Even og Albert i barnehage, halvannet år gamle. Foto: NRK

Hun og mannen, Kristian Skjerstad, syntes ikke tvillingene Albert og Even var klare for barnehage da de fylte ett år i november.

– Ingen av dem kunne gå og hadde lite språk. De var veldig opptatt av mamma og pappa, ville kose mye og en av dem ammet jeg fortsatt. I dag er de mye tryggere på andre mennesker og nye situasjoner, sier hun.

Kristian Skjerstad nikker mens han sender små brannbiler nedover den fargerike bilbanen til tvillingene.

– Da permisjonen var over tenkte jeg at det ville vært rart og tøft å sende dem i barnehage.

Mener kontantstøtten brukes som ventestøtte

I alt 14.000 personer mottok kontantstøtte pr. mars i år. Etter høstens valg kan den omdiskuterte stønaden bli en saga blått.

Høyre, Venstre, SV, Arbeiderpartiet og Rødt ønsker å fjerne den. I stedet vil de gi ventestøtte til foreldre som har søkt om barnehageplass, men ikke fått. I det øyeblikket de får tilbud om plass, mister de støtten.

Et argumentet som brukes er at norske foreldre først og fremst bruker kontantstøtten i påvente av barnehageplass, og at ytelsen derfor allerede i dag brukes som en ventestøtte.

– Det er provoserende at de konkluderer på vegne av så mange. Det stemmer ikke for oss, og jeg tror det er mange det ikke stemmer for. Vi ønsket ikke plass før nå, sier Tonje Hamre Skjerstad.

GÅR SELV: Det var viktig for familien at guttene kunne gå og snakke før de begynte i barnehagen. Foto: NRK

Les også: Solberg tapte kamp om kontantstøtten

En NAV-rapport blir brukt som belegg for at kontantstøtten i praksis har blitt en ventestønad, senest under Høyres landsmøte.

Rapporten slår fast at blant norske kontantstøttemottakere er det et flertall som benytter støtten i vårhalvåret før hovedopptaket i barnehagen i august.

Men forskerne undersøkte ikke hvorfor foreldrene til vinter- og vårbarna brukte kontantstøtte og om de faktisk hadde søkt om plass fra det øyeblikket barnet fylte ett år.

– Når vi omtaler kontantstøtten som en venteordning, har vi ikke tatt stilling til om ventingen til august er ufrivillig på grunn av manglende plass, eller om ventingen er frivillig og ønsket, sier seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsetaten, Loyd Rudlende.

Kontantstøtte Ekspandér faktaboks Foreldre til barn mellom 13 og 23 måneder har rett til kontantstøtte hvis barnet ikke går i barnehagen.

Støtten kan graderes hvis barnet har deltidsplass i barnehagen.

Mottager må ha minst fem års medlemskap i folketrygden (omtales som botidskravet)

100 prosent kontantstøtte utgjør 7500 kroner i måneden.

Tilhengere av kontantstøtten mener den gir foreldre valgfrihet og mulighet til å være hjemme litt lenger med ettåringer.

Motstanderne mener den hindrer kvinner i å komme i jobb og svekker integrering.

Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Rødt og SV ønsker å fjerne kontantstøtten og innføre en ventestøtte i stedet.

Ventestøtten skal utbetales til foreldre som ha søkt om barnehageplass og fått avslag. Kilde: NAV

– Kan ikke vite sikkert

Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre, som leder familie- og kulturkomiteen på Stortinget, innrømmer at de ikke kan vite sikkert hva som er motivasjonen til de som er hjemme.

– Det er i alle fall sånn at man ikke har barnehageplassen tilgjengelig, så man venter jo på ett eller annet. Forskerne hadde kanskje ikke tenkt at begrepet skulle brukes sånn, men vi fra Høyre har vel kanskje tatt det til oss og bruker det som at man venter på en plass.

IMOT KONTANTSTØTTE: Kristin Ørmen Johnsen vil avvikle kontantstøtten og gi penger til de som har søkt barnehageplass og fått avslag. Foto: NRK

– Viser ikke dette at argumentasjonen ikke holder vann?

– Det viktigste for Høyre er å avvikle kontantstøtten og bruke de 1,9 milliarder kronene på andre familievennlige tiltak. Om disse foreldrene ville brukt barnehage før, fra for eksempel mai av, er ikke så viktig for oss. Det viktigste er at alle får barnehageplass når de ønsker det.

– Lite troverdig

Norges Kvinne- og familieforbund er kritiske til argumentene om at kontantstøtten har blitt en ventestønad.

– Det er lite troverdig. Vi har kontakt med veldig mange foreldre som i alle fall ikke ønsker at barna skal begynne i barnehage før de er ett og et halvt år. Foreldre er de viktigste personene i barns liv de første leveårene, sier Aina Alfredsen, leder i Norges Kvinne- og familieforbund.

HJERTEBARNET KAN RYKE: Aina Alfredsen i Norges Kvinne- og familieforbund sier kontantstøtten ivaretar både de som venter på barnehageplass og de som er hjemme frivillig. Foto: Eirik Johnsen / NRK

Hun etterlyser et større fokus på de minste barna.

– Barna skal springe etter klokka fra før de er ett år til de er pensjonister. Jeg har til gode å høre en eneste politiker snakke om barnets beste.

– Flere små i barnehagen

I stuen på Kjeller synes foreldrene det er synd at kontantstøtten kan bli byttet ut med ventestøtte.

Foto: NRK

– Det vil jo gjøre at flere små barn må inn i barnehagen, barn som kanskje ikke er klare, sier Tonje Hamre Skjerstad, som snart skal tilbake i jobben som spesialpedagog.

Siden de har tvillinger, har de fått dobbel kontantstøtte. Likevel tror de valget ville vært det samme med ett barn.

– Den ekstra tiden vi har fått er veldig spesiell. Jeg har fått følge utviklingen tett fra de var små nurk til de nå begynner å bli mennesker.