Høyre vil fjerne kontantstøtten

Høyre vil innføre en ventestøtte i stedet. Den skal gå til foreldre som venter på barnehageplass.

Kontantstøtte er penger foreldre kan få hvis de har barn mellom ett og to år som ikke har fulltidsplass i barnehage. Ordningen ble innført i 1998.

Linda Hofstad Helleland, som har ledet programarbeidet i Høyre, kommenterer vedtaket slik:

– Høyre har gått inn for å fjerne kontantstøtten. Samtidig så vil vi sikre småbarnsforeldre valgfrihet. Derfor sier vi også at vi skal styrke retten til å få barnehageplass fra barnet er ett år, og vi innfører en ventestøtte fra permisjonen er ferdig, til man får en barnehageplass, sier Helleland.

Selv ønsket Helleland å bevare dagens ordning med kontantstøtte.

KrF-lederen: – Veldig synd

– Jeg synes det er overraskende at Høyre ønsker å fjerne valgfriheten som er viktig for familiene, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

– Det er veldig synd, sier Ropstad.

Vedtak mot Solbergs vilje

Statsminister Erna Solberg stemte imot forslaget om å fjerne kontantstøtten.

– Jeg mener vi burde hatt rom for valgfriheten til familiene. Men at det er mange i Høyre som har ment noe annet, det har jeg fått med meg for lenge siden.

– Hvordan blir det å samarbeide med KrF nå?

– Det tror jeg går helt fint. Jeg tror vi skal finne gode samarbeidsplattformer for samarbeidet vårt, sier Solberg.