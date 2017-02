Angrepet på Ny Tid-journalist henlagt av russisk politi

Årsaken til at saken blir henlagt er mangel på bevis, skriver fagbladet Journalisten , som siterer Moscow Times.

Windstad ble i mars i fjor angrepet av rundt 20 maskerte menn i den russiske republikken Ingusjetia da han var på reise med flere andre journalister i regi av Komiteen mot tortur i Russland.

Windstad, som ble mørbanket da de ble angrepet med planker og køller, sier til fagbladet at han er bitter, men ikke overrasket over at saken nå er henlagt – og at han fikk følelsen av at det skulle skje allerede da han lå på sykehuset.Ifølge Windstad virket politietterforskerne mer opptatt av kontaktnettet hans enn selve hendelsen under avhøret.

– For meg er dette en farse. Alle vet hvem som står bak. På papiret er loven klar, men den blir ikke fulgt. De med makten snur seg bort og lar Tsjetsjenias president, Ramzan Kadyrov, holde på. Alt som skjer der, skjer fordi Putin lar det skje, sier Windstad.

VIDEO: NRK intervjuet Windstad under mellomlanding i Moskva. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: NRK intervjuet Windstad under mellomlanding i Moskva.

Windstad: Nå skal det bli godt å komme hjem til Norge

Windstad: – Vil tilbake til Tsjetsjenia

Russlands tsjetsjenske utfordring

Putin-talsmann: Angrep på Windstad ikke politisk

Får ny minibuss etter angrepet i Ingusjetia