Svett sommer for Støre

Hvorfor det går så dårlig med Arbeiderpartiet og regjeringen, har vært en slags eksamensoppgave for journalister, valgforskere og andre spesielt interesserte det siste året.

Fredag er det Ap-leder Jonas Gahr Støre som inviterer til oppsummerende sommerpressekonferanse i statsministerboligen.

Han vil servere jordbær og fortelle om en regjering som leverer i tøffe tider. Journalistene vil spørre om alt som har gått galt. Nye besvarelser vil komme.

Finnes det en slags fasit?

Det er særlig to teorier på velgerflukten som peker seg ut: Den ene handler om bekymring for lommeboka vår. Den andre om tillit og trygg styring.

For en regjering er det en svært uheldig kombinasjon. Nettopp i turbulente tider er politikerne helt avhengig av velgernes tillit.

Arbeiderpartiets offisielle forklaring har vært at velgerne straffer dem for de dårlige økonomiske tidene.

Selv om regjeringa ikke har skylden for høye strømpriser, dyr bensin, prisøkning på mat og andre varer og en rentestigning de færreste var forberedt på, peker pila på dem som styrer landet.

Det er kjernen i det som gjerne omtales som «Its the economy, stupid», hvor velgerne styres av bekymring for både landets og sin egen økonomi.

Rekord i velgerflukt

Men det de har et åpenbart ansvar for, er hvordan de faktisk løser krisene som dukker opp. Mye tyder på at velgerne er lite imponert over regjeringas evne til å styre landet.

For etter å ha fått støtte til å endre den politiske kursen etter sist valg, har velgerne forsvunnet raskere enn feriepengene på utenlandstur.

At regjeringa kom på defensiven i håndtering av strømkrise og pandemi, bidro til et dårlig førsteinntrykk. Samtidig har de kommet skjevt ut med næringslivet så vel som med sine egne storbypolitikere.

Det har blitt forsterket av en rekke små og store saker som omhandler alt fra Søgne, fylkesreversering, lakseskatt og Fosen-aksjonen, som mer eller mindre fortjent leses inn i bildet av en regjering som er kronisk bakpå, tilbakeskuende, uforutsigbar og sliter med kommunikasjonen.

Men det er vanskelig å tolke det annerledes når velgerne i hopetall flykter til det partiet som i minst grad byr på en alternativ politikk.

Det er vel så mye tilliten til Erna Solbergs måte å være statsminister på som har gjort Høyre til Norges suverent største parti på målingene.

I Arbeiderpartiet har de trøstet seg med at velgerne strengt tatt ikke er misfornøyd med politikken de fører.

Det er en mager trøst akkurat nå. For kombinasjonen av dårlige økonomiske tider og liten styringstillit er gift for Ap.

Det har alltid ligget i deres politiske DNA at de er et styringsparti. Et parti man trygt kan stemme på fordi det ikke kan gå så galt når Ap styrer landet.

Piruett om penger

Når det er i spill, er det særlig på et område regjeringa med åpne øyne har gjort seg sårbar for kritikk.

Gullfiskhukommelse må til for ikke å ha fått med seg at regjeringa på få måneder både har tatt en u-sving og endret fullstendig retorikk i den økonomiske politikken.

Da statsbudsjettet ble lagt fram i høst, beskrev finansministeren dette som en helt ny virkelighet.

«Situasjonen vi står i nå, løses ikke med økt pengebruk, men med mindre pengebruk. Økt pengebruk kan faktisk skape en krise», sa Vedum i sin finanstale.

Budskapet fra alt som kunne krype og gå i regjeringspartiene var at vi må stramme inn «for å unngå prisvekst og rentehevninger».

Og de stoppet ikke med det.

Å redusere oljepengebruken er «det aller viktigste tiltaket for å bidra til økt trygghet for folks hverdagsøkonomi». Med lavere oljepengebruk bidrar vi til å få kontroll på den høye prisveksten.

Bruker vi mer oljepenger gjør vi utfordringene større og overlater problemet til andre – til folk, sto det svart på hvitt fra finansministeren i oktober.

Holdbarhetsdato som en avokado

Men da revidert budsjett ble lagt fram nå i vår, var det lite å høre om å stramme inn. Derimot økte oljepengebruken med 56 milliarder kroner. Før SV.

Hovedbudskapet fra regjeringa var nå å skåne velferden.

Men alle som følger litt med ser at vi verken har kontroll på prisveksten og at rentene høyst sannsynlig fortsetter å stige. Det er ventet minst en renteheving fra Norges Bank denne uka.

En stor del av pengebruken handlet om å kompensere for økte priser. I høst var budskapet fra finansministeren at «vi ikke kan kompensere for all kostnadsvekst. Også offentlig sektor må bidra».

Men da fasiten ble lagt fram i revidert budsjett, ble offentlige virksomheter faktisk kompensert for «den høye pris- og lønnsveksten».

Etter forhandlinger med SV ble det også funnet rom til økt barnetrygd og andre tiltak gjennom enda flere oljepenger.

Bondeanger i finansdepartementet?

Det finnes selvsagt gode grunner til at regjeringa snur på femøringen (og milliardene), men stødig styring og kontroll minner det ikke om.

Kanskje angrer de på at de knyttet statsbudsjettet så sterkt til inflasjon og rente i høst?

Det kunne uansett vært en fordel å vise fram litt mer usikkerhet og tvil, da som nå. Det er turbulente økonomiske tider og neppe enkelt å vite hva som er riktig.

Noe de åpenbart angrer, er den omdiskuterte 750 000-kroners grensa de satte seg for «vanlige folk». Det som framsto som en god ide har blitt gjenstand for både kritikk og harselas.

Ikke lenger vanlige folks tur

I julen forsvant selve slagordet ut av Arbeiderpartiets aktive ordforråd.

Nå skrotes grensa på 750 000 for å få skattelette, og den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften for lønninger over 750 000 kroner skal fases ut.

Kanskje oppleves det som en nødvendig ryddejobb i valgkampretorikk som ikke tålte tidens tann.

Men med denne vinglingen gjør de seg sårbare for kritikk på den viktige økonomistyringen, som opptar mange velgere nå.

Man skulle tro kritikerne hadde en enkel jobb. Men selv om regjeringa har lagt ballen på egen målstrek, klarer heller ikke opposisjonen å få ballen i mål. Også der kaves det.

Samtidig ser vi at både Ap og Sp slår hardere tilbake mot Høyre, som beskyldes for alt fra å sitte stille i båten, være uansvarlige og bråkmakere.

Målingene som kommer til å rase inn etter ferien vil vise om det er en fruktbar strategi.

Ikke lenger deilig i Danmark

En x-faktor som kan forsure stemningen blant velgerne ytterligere i sommer, er den svake krona.

I mange av våre vanlige ferieland for vi rekordlite for pengene. Etter hvert vil dette gjenspeile seg i prisene på varene vi kjøper i butikken, som allerede har steget mye.

Ingen vet helt hvorfor den norske krona er så svak. De to viktigste forklaringene er knyttet til oljepris og rentenivå. Den norske oljeøkonomien og at krona har vært kunstig høy, trekkes også fram.

Fra enkelte finansfolk blir det hevdet at regjeringas uforutsigbarhet i skatte- og næringspolitikken er en årsak, uten at det er dokumentert. Jan Petter Sissener og Øystein Stray Spetalen, som neppe er blant Støres fanklubb, skylder på regjeringen.

Også Høyres tidligere statssekretær i finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen, har pekt på økt politisk risiko som delårsak.

Regjeringa kaller dette «ren synsing uten faglig forankring», og flere valutaanalytikere avviser dette. Også E-24s børskommentator mener denne bruken av statistikk «står til stryk».

Men debatten ulmer.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum skriver at svak krone ikke bare er regjeringas skyld, men at økt uforutsigbarhet for rammevilkår kan ha bidratt. Han mener Støre skjønnmaler, og viser til skatteendringer som ikke er «skjønnsomt utført».

For dem som styrer er det også helt avgjørende at det inntrykket ikke får feste seg. Det vil være livsfarlig om det sås en kime av tvil om at regjeringen er en del av krone-problemet.

For i sommer får nordmenn flest erfare at vi plutselig er blitt markant fattigere. At en lang lunsj i Roma, en middag i Paris eller en natt på hotell i Danmark oppleves som å bli ranet på høylys dag.

Og nåde dem som skulle få skylda for det.