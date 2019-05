Amsterdam blir helvegetarisk – det vil ikke miljøhovedstaden Oslo

Amsterdam skal kun servere vegetarmat på sine rådsmøter fra nå. Det har byrådet bestemt.

Initiativet blir kalt «Carnivore? (latinsk for kjøtteter) La oss få vite det!», og var et forslag fra byrådsrepresentant Johnas van Lammeren i Partiet for dyrene. Fra nå av blir det kjøtteterne som må si fra om de vil ha alternativ mat på arrangementer i regi av byen.

Oslo, som er europeisk miljøhovedstad 2019, har ikke tenkt å dra miljøengasjementet like langt.

Foreslo vegansk

Politikeren Johnas Lammeren i Amsterdam hadde opprinnelig foreslått vegansk mat som standard, men dette ble for ekstremt for de osteglade nederlenderne.

«Initiativet gjør det til et individuelt valg å spise kjøtt eller fisk», sies det i kunngjøringen fra byrådet.

– Vi snur opp ned på normene. Spørsmålet er ikke lenger «Er du vegetarianer?» men «spiser du kjøtt eller fisk?», sier leder av operasjonell ledelse ved rådhuset, Rutger Groot Wassink til The Telegraph.

De fire partiene i koalisjonen i byrådet har vedtatt vegetarinitiativet som skal til avstemming i bystyret i juni.

Sørger over kjøttboller

Men beslutningen om å servere vegetarmat har opprørt mange. Da byen Utrecht annonserte at noen byrådsmøter kun skulle servere vegetarmat, protesterte det liberale partiet VVD.

Ifølge nederlandsk media dreide det seg hovedsakelig om tapet av en populær frityrstekt ball av pulverisert kjøtt i hvit saus, som en av partiets representanter kalte «en del av vår kulturelle arv». I dag er likevel rådsmøter i Utrecht helt vegetariske.

Lammeren i Amsterdam tror det kommer til å bli bråk om saken også i Amsterdam.

– Da vi forbød heliumballonger for noen år siden, var det en representant fra VVD som spiste en ballong for å bevise at de ikke er skadelige, så jeg venter motstand også denne gangen.

Amsterdam følger det nederlandske Utdannings-, kultur- og forskningsdepartementet, som vedtok vegetarstandarden i fjor.

Nederlands instituttet for folkehelse og miljø har de seneste årene gjentatte ganger rådet folk til å spise mindre rødt og prosessert kjøtt, for å bedre både egen helse og miljøet.

Vil ikke gå like langt i Oslo

– Vi har ikke vurdert å gå helvegetarisk i Oslo, men det er viktig at det finnes kjøttfrie alternativer i offentlige kantiner. Vi har også kjøttfrie mandager i de kommunale kantinene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en uttalelse til NRK.

Heller ikke hos Arbeiderpartiets grønne styringspartner, Miljøpartiet De Grønne, var total kjøttstopp på dagsorden ennå.

– Vi har programfestet at vi vil halvere kjøttforbruket i Oslo, i tråd med helse- og miljøfaglige anbefalinger, sier Sirin Stav, 4. kandidat til Oslo bystyre i MDG.

Oslo - Europeisk miljøhovedstad 2019 har ikke tenkt å ha helvegetarisk i sine kantiner. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

MDG mener Oslo kommune bør bruke sin innkjøpsmakt til å fremme plantebasert kosthold i kantiner, barnehager og skoler, og sikre veganske alternativer i kommunens kantiner og institusjoner. På partiets landsmøte foreslo Stav nylig også at vegetarmat bør bli standard tilbud når mat serveres i offentlig regi.

– Forslaget fra Amsterdam er veldig interessant. Hvis man aktivt må etterspørre kjøtt vil kanskje flere tenke seg om, framfor at det er utgangspunktet. Det er også inkluderende fordi det gjerne er allergivennlig, koscher og halal – det er ekstra viktig i en kulturelt mangfoldig by som Oslo, sier Stav.