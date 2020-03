Alle politistasjoner og trafikkstasjoner stenger for publikum

Tjenester som pass, levering av anmeldelser, og utlendings- og våpensaker stenger fra og med i dag på grunn av corona, opplyser politiet til NRK.

– Dette vil medføre ulemper for dem som rammes. Vi ber om forståelse for at politiets prioritet nå er å sikre en god beredskap i hele landet, og samtidig ivareta smittevernhensyn, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

BER OM FORSTÅELSE: Assisterende politidirektør Håkon Skulstad sier politiet må sikre sin operative evne. Foto: Heidi Klokk / NRK

Publikumstjenester vil foreløpig holde stengt fra fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars, men kan forlenges ved behov.

Tjenestene som omfattes av tiltaket er:

pass

nødpass

levering av anmeldelse

hittegods

avtaler som omhandler opphold

utlendingstjenesten

våpen

Namsmannen

Forliksrådet

Politiet ber publikum om å gjøre nye avtaler frem i tid med sitt lokale politi.

Av ytterlige interne tiltak iverksetter politiet, i tillegg til lokale egensikringstiltak, nå hjemmekontor, utvidet karantene og reiseforbud.

– Innføring av reiseforbud og flere andre innstramminger er nødvendig for å sikre at politiet opprettholder sin operative evne, og at vi samtidig ivaretar vårt felles ansvar til å begrense smittespredning, sier Skulstad.

Alle trafikkontroller og førerprøver avlyst

Landets trafikkstasjoner holder også stengt på grunn av korona-utbruddet.

– Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller som er planlagt fredag 13. mars og mandag 16. mars er avlyst, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

De vil ta en ny vurdering av situasjonen på mandag.

Fra fredag 13. mars kl. 13.00 til mandag 16. mars kl. 07.00 vil også Statens vegvesens digitale kjøretøytjenester være utilgjengelige. Det betyr at det ikke er mulig å sende inn salgsmelding, betale omregistreringsavgift eller omregistrere kjøretøy på vegvesen.no.

De digitale kjøretøytjenestene vil bli tilgjengelige igjen mandag 16. mars.