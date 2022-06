Kvelden begynte med glede og god stemning inne på utestedet, forklarer Aleksander.

– Det var så mange folk og glade folk. Det var helt smekkfullt der inne.

Klokken 01.14 begynte en mann å skyte flere personer utenfor puben, som er et kjent utested for homofile. Vitner forteller at folk løp i panikk fra stedet.

To menn i 50- og 60-årene er bekreftet døde, opplyser politiet. 21 personer er skadd.

– Lå paddeflate på gulvet

Inne på London pub hadde Aleksander akkurat gått på do da skytingen begynte.

– Jeg skulle ha opp døren, men fikk nesten ikke opp dodøren fordi folk trakk seg tilbake fra scenegulvet.

Han så frykten i øynene på folk, men skjønte først ikke hva det var.

– I døra inn til dansegulvet stod det en og holdt en annen på halsen. Han blødde, og han sa «det går fint, jeg presser på», sier han.

Da Aleksander deretter gikk ut av totalettet, var dansegulvet noe helt annet enn det han hadde forlatt bare minutter tidligere.

– Alle de som hadde danset lå paddeflate på gulvet, i frykt for å bli skutt.

I glassdøren så ham også to skuddhull, og midt på gulvet la en mann som blødde.

Her er Aleksanders egne bilder inne fra puben.

ALLE FOTO: Aleksander Breiby Herseth Politi og gjester driver førstehjelp inne i London pub. Politiet inne på London pub kort tid etter hendelsen. Flere skadde fikk hjelp inne i puben av andre gjester. Aleksander opplevde dramaet på nært hold. Folk utenfor puben sent natt til lørdag.

– Plukket opp våpen fra en bag

NRK-journalist, Olav Rønneberg, ble øyenvitne til hendelsen. Han var utenfor puben da han plutselig så gjerningsmannen sette en bag på bakken.

Mannen plukket opp et våpen og begynne deretter å skyte.

– Jeg tenkte først at det var et luftvåpen. Så ble glasset på utestedet ved siden av knust, og jeg forstod at jeg måtte komme meg i dekning, sier Rønneberg.

NRKs journalist Olav Rønneberg måtte søke dekning da han tilfeldigvis gikk forbi utestedet hvor en mann skjøt flere personer natt til lørdag. FOTO: ANDREAS KRANTZ / NRK Foto: ANDREAS KRANTZ / NRK

Sendte melding til foreldrene sine

Aleksander forteller at folk inne i puben samlet seg rundt de skadde og beskyttet dem, og bidro med førstehjelp. Etter hvert kom politiet.

Videre forteller 26-åringen at de fikk vite at gjerningspersonen var tatt, men ble fortalt at de skulle sitte der og vente litt.

– Vi satt der og holdt rundt hverandre, sier han.

Aleksander, som også er vara i bystyret for Senterpartiet, varslet deretter foreldrene sine.

– Jeg sendte melding og skrev «Jeg har det bra og ingen er døde», men det gikk ikke lang tid før vi fikk vite at to personer var døde.

42-åring siktet for drap og terror

Zaniar Matapour (42) er siktet for drapene. Han ble pågrepet av politiet minutter etter at de fikk de første meldingene om skytingen.

42-åringen er tidligere straffedømt for flere forhold og kjent av PST.

London pub natt til lørdag. Foto: Aleksander Breiby Herseth

PST har satt opp trusselnivået fra 3 til 5 etter skyteepisoden. Det er det høyeste trusselnivået. De vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Gjerningsmannen skal ha en lang historikk med vold og trusler.

– PST har hatt kjennskap til gjerningspersonen tilbake til 2015, med bekymring om at han blir radikalisert og inngikk i et ekstremt, islamistisk kontaktnettverk i Norge, sier PST-sjef Roger Berg.

PST hadde samtaler med gjerningspersonen i mai, men det ble ikke vurdert at han hadde voldsintensjoner.