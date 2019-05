Aktivisten Iyad El-Baghdadi: – Hvis de ikke ønsker å drepe meg, så gjør jeg ikke jobben min

NRK treffer bloggeren, forfatteren og aktivisten Iyad El-Baghdadi på et hemmelig sted i Oslo.



Ifølge The Guardian tok den amerikanske etterretningstjenesten tidligere i vår kontakt med norsk etterretning: De hadde informasjon om at det forelå trusler mot El-Baghdadi.

Til NRK forteller han at han den siste tiden har jobbet med flere prosjekter som han mener kan ha provosert Saudi-Arabia.

– Jeg jobber med seks eller sju prosjekter som har forbindelser til Saudi-Arabia. Hvis ikke de ønsker å drepe meg, så gjør jeg ikke jobben min, sier aktivisten.

Han legger til at de ikke vet noe om innholdet i trusselen.

– Det er opp til oss å danne et mest mulig korrekt bilde, og jeg er fortsatt i dialog med PST slik at vi kan lage en god risikovurdering, sier El-Baghdadi til NRK.

NRK treffer bloggeren, forfatteren og aktivisten Iyad El-Baghdadi på et hemmelig sted i Oslo. Foto: NRK

Regimekritiker

Iyad El-Baghdadi er statsløs palestiner og fikk politisk asyl i Norge i 2015. Aktivisten har bodd i De forente arabiske emirater mesteparten av livet og er en profilert kritiker av Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Forfatteren var god venn med den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, som ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i oktober i fjor. De to hadde flere prosjekter sammen. Men El-Baghdadi mener det ikke er likhetstrekk mellom han og Khashoggi.

– PST har bedt deg om ikke å forlate Norge?

– PST sa at jeg burde overveie reiseplanene mine. Jeg har avlyst en reise for å være på den sikre siden. Jeg tror jeg er trygg innenfor Europa, men holder dialog med PST.

Ifølge El-Baghdadi skal han få politibeskyttelse.

– Det er fortsatt ikke igangsatt, og jeg venter på at de skal ta kontakt med meg. Politibeskyttelse og at dette blir en offentlig sak, er med på å avskrekke de som står bak trusselen, sier han.

Kronprins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia. Foto: Amir Levy / Reuters

Frykter for familien

– Hvordan føler du deg? Er du redd her i Norge?

– Jeg føler meg trygg i Norge. Min største bekymring er overfor familiemedlemmene mine som ikke er i Norge, sier El-Baghdadi.

Han forteller at han også er redd for sin digitale sikkerhet.

– Saudi-Arabia har svært gode hacking-egenskaper, og de er ikke redde for å bruke dem. De kan lett finne ut hvor jeg befinner meg, sier El-Baghdadi.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier til NRK at de ikke kommenterer kontakt de har hatt med enkeltpersoner. Utenriksdepartementet vil ikke kommentere saken overfor NRK.

NRK intervjuet El-Baghdadi i fjor i forbindelse med drapet på Jamal Khashoggi. Han fortalte da at han følte seg utrygg:

– Hvis det saudiarabiske regimet slipper unna med dette drapet, må livsstilen min endres drastisk. Da er ingen av oss trygge, sa Baghdadi til NRK i oktober.