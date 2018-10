Menneskerettsaktivist i Norge frykter for egen sikkerhet etter påstått journalistdrap

Bakgrunnen er at den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi angivelig ble drept på et saudiarabisk konsulat i Istanbul forrige uke, da han skulle inn og hente ekteskapspapirer.

Tyrkiske myndigheter hevder å ha video- og lydopptak som beviser at Khashoggi ble drept, ifølge Washington Post.

Etterforskerne tror en gruppe på 15 mennesker utførte drapet og parterte journalisten på oppdrag for det saudiarabiske regimet.

Mysteriet rundt forsvinningen av den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi fortsetter. Han ble sist sett på hjemlandets konsulat i Istanbul forrige uke. Dette vet vi om saken. Du trenger javascript for å se video. Mysteriet rundt forsvinningen av den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi fortsetter. Han ble sist sett på hjemlandets konsulat i Istanbul forrige uke. Dette vet vi om saken.

Les også: Tyrkisk avis trykker bilder av personer som hevdes å stå bak drap på Khashoggi

Bekymret for sønnen

Iyad El-Baghdadi kjenner Khashoggi personlig, og sier at han har representert et håp for menneskerettsaktivister. Et håp El-Baghdadi hevder saudiarabiske myndigheter nå har drept.

De nye opplysningene rundt journalistens forsvinning har gjort at El-Baghdadi frykter for sin egen sikkerhet.

– Hvis det saudiarabiske regimet slipper unna med dette drapet, må livsstilen min endres drastisk. Da er ingen av oss trygge.

– Har du kontaktet politiet eller arbeidsgiveren din for å be om beskyttelse?

– Dessverre er det sånn at man som menneskerettsaktivist alltid tenker på andre først. Jeg er mest bekymret for familien min. Hvis noen skader meg, vil jeg ikke at det skal skje mens sønnen min er der.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Skuffet over vestlige myndigheter

El-Baghdadi er svært kritisk til den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, som han beskriver som «ustoppelig».

– Han lar seg ikke stoppe av internasjonal lovgivning, normer, eller forventninger til hvordan et ansvarlig regime bør opptre. Og han slipper alltid unna.

Tronarvingen har uttrykt et ønske om å modernisere Saudi-Arabia, blant annet ved å gi saudiske kvinner flere rettigheter. Samtidig har han det siste året stått bak flere arrestasjoner av aktivister og opposisjonelle.

El-Baghdadi mener verdenssamfunnet må ta et tydeligere standpunkt overfor Saudi-Arabias brudd på menneskerettighetene.

Og han har en klar beskjed til vestlige myndigheter:

– Stå opp for verdiene deres. Det er komisk når dere snakker om delte verdier med Saudi-Arabia. Vennligst fortell meg hvilke felles verdier dere har med det saudiarabiske regimet.

Den saudiarabiske ambassaden i Oslo ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til prins Mohammed bin Salmans kommentar til nyhetsbyrået Bloomberg om at de ikke har noe å skjule.