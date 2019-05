Forfatteren og aktivisten Iyad El-Baghdadi kalte i dag inn til pressekonferanse for å snakke om truslene og trusselbilde han lever under.

El-Baghdadi hevder han og to andre aktivister har mottatt trusler, og at det er Saudi-Arabia som står bak.

Han har tidligere bekrefter overfor NRK at han den siste tiden har jobbet med flere prosjekter som han mener kan ha provosert landet.

– Jeg har avdekket seks eller syv prosjekter som er bakgrunnen for truslene, uttalte han på pressekonferansen.

De tre skal blant annet ha tatt over flere prosjekter fra den avdøde journalisten Jamal Khashoggi som ble drept i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i oktober i fjor.

Etterretningsrapporter som er lekket utpeker kronprins Salman som den som beordret drapet.

Bezos-etterforskning

Et av prosjektene som har ført til truslene, skal være at han og andre aktivister skal ha klart å knytte Saudi-Arabia til hacking og utpressing av Amazon-gründeren Jeff Bezos.

– Det var under Bezos-etterforskningen jeg merket truslene, uttalte El-Baghdadi på pressekonferansen.

Les mer: Verdens rikeste mann anklager tabloidavis for utpressing

Han sier at han tok kontakt med Oslo-politiet i mars. I april kom PST på døra. Han ønsker ikke å snakke om sikkerhetsopplegget rundt seg, men sier at han føler seg trygg i Oslo.

Ifølge aktivisten har saudiarabiske myndigheter svært avanserte hackeprogrammer som er vanskelige avsløre, og han utelukker ikke at han selv kan ha blitt avlyttet.

Som følge av trusselsituasjonen har han også økt sin egen digitale sikkerhet.

– Jeg forventet at det første angrepet ville være digitalt, sier han.

NRK har vært i kontakt med den Saudi Arabias ambassade i Oslo, som ikke ønsker å kommentere saken.

Kan ikke besøke familien

Iyad El-Baghdadi er statsløs palestiner og fikk politisk asyl i Norge i 2015.



Under pressekonferansen sa han familien nå lever som flyktninger et annet land, og at han ikke kan besøke dem på grunn av trusselbildet som nå eksisterer.

– De blir beskrevet som «soft targets», sier han.

Aktivisten sier han er takknemlig overfor norske myndigheter, og kaller Norge for et «lys» i verden.

– Norge, vær så snill å bring familien min i sikkerhet, sier han.

Ble varslet av CIA

I tillegg til anmeldelsen til norsk politi, skal trusselsituasjonen mot aktivisten også ha blitt avdekket amerikanske CIA.

Ifølge The Guardian tok den amerikanske etterretningstjenesten tidligere i vår kontakt med norsk etterretning. De hadde informasjon om at det forelå trusler mot El-Baghdadi.

El-Baghdadi bekreftet i dag opplysningene.

– Det var The Guardian som kom til meg. De delte ikke sine kilder med meg. Det var også avisa som bekreftet at det var CIA som informerte om truslene, sa han på pressekonferansen.

NRK har vært i kontakt med PST, som ikke ønsker kommentere saken.