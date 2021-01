Advokaten til dødsdømt nordmann skal ha blitt banket opp utenfor rettslokalet og drapstruet

Ankebehandlingen startet i forrige uke, bekrefter Utenriksdepartementet overfor NRK.

Tirsdag 19. januar møtte Saad Jidre Hayds advokat i rettslokalene i Hargeisa.

Det ble et rettsmøte utenom det vanlige forteller Farid Bouras, advokatfullmektig ved advokatfirmaet Elden som representerer Hayd i Norge.

Domstolen i Somaliland mener den 54-årige norske statsborger drepte en annen mann ved å sprøyte gift på ham. Selv sier Hayd at han brukte peppersspray.

Forsvarer Mohamed Jama Abdi ville føre bevis for at peppersprayen som ble brukt mot den avdøde ikke er dødelig. Han stilte seg selv disponibel til å bli sprayet på for å bevise at den ikke kan føre til død.

SAAD JIDRE HAYD: Saad Jidre Hayd hevder sin uskyld. Han sitter i dette fengselet i Hargeisa, som er delvis finansiert av norske myndigheter.

I tillegg ville forsvareren ha en ny obduksjonsrapport og ba om at den avdøde kropp graves opp.

Det provoserte noen av tilhørerne. Etter at rettsmøtet var ferdig ble han slått ned, ifølge Bouras.

– Forsvareren ble banket opp utenfor rettslokalet. Det skjedde like etter at retten var hevet for dagen. Han ble han slått ned, truet og fikk klar beskjed: enten trekker du deg eller så blir du skutt, forteller Farid Bouras.

BRILLENE TIL FORSVAREREN: Bildet skal vise de knuste brillene til forsvareren som ble blant annet ble slått i ansiktet etter rettsmøtet, forteller Bouras.

Utenriksdepartementet: – Prioriteres høyt

NRK har tidligere fortalt at Norge i all hemmelighet sendte en delegasjon til Somaliland for å besøke Hayd.

De fikk møte med presidenten, høyesterettsjustitiarius og den norske borgeren som sitter i fengsel.

Nå forteller de at de fortsatt bistår nordmannen og prioriterer saken.

– Vi jobber fortsatt konsulært med saken, som prioriteres høyt. Vi har stor forståelse for at denne situasjonen er vanskelig for både nordmannen og familien hans, skriver kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad i UD til NRK.

Henrettelsen var planlagt lørdag 21. november, men ble utsatt etter at nordmannens advokat snakket med utenriksministeren i den selverklærte republikken.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har tidligere hatt samtaler med presidenten i Somaliland om saken. Hun ga tydelig beskjed om at dødsstraffen ikke må fullbyrdes og at den dødsdømte må ha tilgang til vanlige rettsprosesser.

– Det var ingen fullstendig ankebehandling. Det var bare én dag, sier Bouras.

– Nå bruker vi alle våre krefter på å motivere forsvareren til å fortsette. Vi har selvfølgelig anmeldt forholdet. Dette er ikke akseptabelt, legger advokaten til.

Veien videre er usikker

54 år gamle Saad Jidre Hayd ble i midten av november dømt til døden for giftdrap i Somaliland. Mannen nekter straffskyld og mener han handlet i selvforsvar.

Somaliland er en selverklært republikk nordvest i Somalia, som i praksis har fungert som en selvstendig stat siden 1991. Selvstendigheten er ikke anerkjent av noen andre stater.

– Veien videre er at vi må få fremlagt bevisene som vil vise at vår klient ikke har tatt livet til den avdøde. Vi må bare klora oss fast til prosessen slik at vi får lagt frem bevisene for retten, avslutter advokatfullmektig Bouras.

Det er uklart hva som skjer videre i saken.