Norske myndigheter på hemmelig besøk hos dødsdømt nordmann (54) i Somaliland

En norsk delegasjon besøkte 54 år gamle Saad Jidre Hayd i Hargeisa. Nordmannen har sittet i pirat-fengselet siden april, dømt til døden for overlagt drap. Selv nekter han straffskyld.

Reisen ble holdt hemmelig av sikkerhetsmessige årsaker. Nå forteller UD for første gang om dagene i Somaliland.

– Jeg kan bekrefte at ambassaden i Nairobi besøkte den norske borgeren i fengselet denne helgen, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide.

– Det var to representanter fra Utenriksdepartementet for å gi konsulær bistand til nordmannen som sitter fengslet og for å kunne ha møter.

– Hvem var de i samtaler med der nede?

– De fikk møte med presidenten, høyesterettsjustitiarius og selvfølgelig det aller viktigste; den norske borger som sitter i fengsel.

BISTÅR NORDMANNEN: Trude Måseide i UD bekrefter til NRK at norske myndigheter har møtt nordmannen som sitter fengslet i Somaliland. Foto: Regjeringen.no

Det var medarbeidere fra ambassaden i Nairobi, som er den nærmeste norske utenriksstasjonen, og representanter fra Oslo på plass i Hargeisa.

– Vi har vært opptatt av at vi skal kunne gjøre jobben i et område som er litt krevende å arbeide i. Derfor var vi opptatt av at informasjonen om møtet ikke skulle kommet ut i forkant.

– Har det noe med sikkerhetssituasjonen i Somaliland å gjøre?

– Ja, og en totalvurdering av situasjonen.

– Jeg har fått beskjed om at de vil komme hit

NRK har vært kjent med at en norsk delegasjon skal besøke den dødsdømte nordmannen. 23. november bekreftet utenriksdepartementet i Somaliland besøksplanene fra en norsk delegasjon overfor NRK.

– Jeg har fått beskjed om at de vil komme hit, og jeg vil legge til rette for deres besøk her i Somaliland, uttrykte viseutenriksminister Liban Yusuf.

FIKK BESØK: Viseutenriksministeren i Somaliland, Liban Yusuf, har i lang tid hatt kjennskap til at Norge ønsket å besøke Saad Jidre Hayd. Foto: Privat

Han fortalte at det har vært samtaler mellom ambassaden i Kenya og presidenten i Somaliland. Norge uttrykte et ønske om å møte familiefaren fra Oslo, som sitter i det delvis norskfinansierte fengselet i hovedstaden.

– Norge og Somaliland har et langt og godt forhold. Norge har bidratt i utviklingen av Somaliland og det hender at de er her på besøk for å pleie forholdet mellom partene.

– Denne gangen vil det være naturlig å snakke om nordmannen i fengsel, sa Yusuf til NRK.

FORTVILER: Sønnene til den drapsdømte nordmannen, Mustafa Hayd og Rashid Yusuf, ber norske myndigheter om hjelp. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Norge presset myndighetene i Somaliland

54 år gamle Saad Jidre Hayd ble i midten av november dømt til døden for giftdrap i Somaliland. Mannen nekter straffskyld og mener han handlet i selvforsvar.

Henrettelsen med skudd var planlagt lørdag 21. november, men ble utsatt etter at nordmannens advokat snakket med utenriksministeren i den selverklærte republikken.

Norske myndigheter har gjennom ambassaden i Nairobi ytt konsulær bistand til nordmannen, men etter at dødsdommen ble klar, har de lagt ytterligere press på myndighetene i den selverklærte republikken. Blant annet gjennom direkte samtaler med presidenten i Somaliland, og ved å kalle inn utbryterrepublikkens representant i Norge til samtaler.

Somaliland er en selverklært republikk nordvest i Somalia, som i praksis har fungert som en selvstendig stat siden 1991. Selvstendigheten er ikke anerkjent av noen andre stater.

– Vi ga tydelig beskjed om to ting: det ene var at dødsstraffen ikke må fullbyrdes, og det andre er at den dødsdømte må ha tilgang til vanlige rettsprosesser, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK den gangen.

– Er du likevel redd for at han kan bli henrettet?

– Vi er alltid bekymret når nordmenn er dømt til døden. Da er det ofte en uoversiktlig, veldig vanskelig situasjon, og jeg har stor forståelse for at denne situasjonen er vanskelig for både familien og nordmannen, la utenriksministeren til.