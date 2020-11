Dagbladet: Norsk statsborger dømt til døden

Mannen fra Oslo er dømt for overlagt drap, men sier det dreier seg om selvforsvar.

Somaliland er en selverklært republikk på Afrikas Horn.

Påtalemyndigheten i Somaliland mener den norske statsborgeren med overlegg har drept en yngre mann, ifølge Dabladet. Den norske statsborgeren hevder han ble angrepet på gaten uten forvarsel og forsvarte seg selv.

Ifølgeen av mannens advokater, Farid Bouras døde mannen flere timer senere.

– Frykter for hans liv

Bouras sier de skal forsøke å anke dommen inn for en høyere domstol, skriver avisen.

Samtidig understreker advokaten at en anke i Somaliland ikke er det samme som å anke en dom fra en norsk tingrett inn for lagmannsretten.

– Virkeligheten er at han risikerer å bli skutt når som helst. Er vi heldige, blir det akseptert at saken blir prøvd for en høyere domstol. Men de signalene vi har fått fra Somaliland, tydere på at det er et sjansespill. Vi frykter for hans liv, sier Bouras til Dagbladet.

Somaliland er en selverklært republikk nordvest i Somalia, som i praksis har fungert som en selvstendig stat siden 1991. Selvstendigheten er ikke anerkjent av noen andre stater.