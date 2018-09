Advarer barn før Nato-øvelse i Norge

Den store Nato-ledede militærøvelsen Trident Juncture skal gjennomføres i Norge i oktober og november.

40.000 soldater fra til sammen 31 land skal delta i øvelsen, som blir den største i Norge siden 1980-årene. De første av over 10.000 militære kjøretøy har allerede ankommet.

Under øvelsen kommer soldater og stridsvogner til å være synlige over store deler av landet – også på steder der folk ikke er vant til å se dem.

Dette er øvelse Trident Juncture 2018 Ekspandér faktaboks NATO-øvelse som avholdes i hovedsak i Norge

40.000 soldater fra 30 land deltar med 70 skip og 130 luftfartøy

Er en av de største NATO-øvelsene i Norge på flere tiår

Skal teste evnen til å motta forsterkninger og operere sammen i NATO

Øvelsen skjer i Midt- og Øst-Norge

Pågår fra fra 25. oktober til 7. november

– Gi informasjon

Det har fått Helsedirektoratet til å gå ut med en advarsel og oppfordring til de berørte kommunene. Denne uken sendte helsemyndighetene ut et brev til kommunene med råd til foreldre og lærere.

«Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. (...) Vi oppfordrer kommunene til å være oppmerksomme på sårbare mennesker som kan oppleve øvelsen som ubehagelig. Det kan være personer har opplevd krig eller traumer tidligere, og som får naturlige reaksjoner på dette,» skriver direktoratet.

Nato-materiell ankommer Norge før øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Også barn kan bli redde eller urolige påpeker Helsedirektoratet, og anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med barna og andre som får reaksjoner på øvelsen:

«Gi informasjon om hvorfor vi øver og be den som er bekymret, om å spørre om det er noe de lurer på,» heter det i brevet.

Flere råd

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen sier til NRK at et generelt og overordnet råd går på å gi informasjon til barna, slik at de forstår hva det er som skjer.

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup har flere råd til foreldre og lærere om hva de bør si til barn om Nato-øvelsen som skal holdes i Norge denne høsten. Foto: Klinikk for krisepsykologi AS

– Voksne vil også lure på hvorfor det er soldater rundt her og militære kjøretøy, men det er lettere for dem å få tak i den informasjonen selv, sier Djup.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har hun, sammen med professor Atle Dyregrov, skrevet en tekst om hvordan man skal snakke med barn om øvelsen. Der kommer de også med en rekke råd.

Informasjon om denne konkrete øvelsen, hvordan den vil merkes i nærmiljøet, og også hva Nato er, er blant temaene foreldre og lærere rådes å snakke med barna om.

Tilpasser informasjonen

– Hvis barna viser tegn til uro, begynner å tenke mer på det som skjer, spør om krig eller spør om det er noen som tror det blir krig i Norge, gir vi også råd om hvordan hjelpe dem håndtere dette, sier Djup.

Hun sier noen barn kan bli mer klengete eller skvetne, andre kan få søvnproblemer eller flere mareritt.

– Det er viktig å snakke med barna om hva de kan vente. Men det er også viktig å trygge barna på at dette ikke er farlig, fortsetter hun.

Militære kjøretøy og materiell til Nato-øvelsen Trident Juncture 2018 ble losset av det danske lasteskipet Ark Germanica i Borg havn i Fredrikstad fredag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tommel opp fra Forsvaret

Talsperson for Forsvaret, Frank Sølvsberg, sier de synes det er svært positivt at det er sendt ut et brev med råd.

Forsvaret er opptatt av å informere godt om den kommende Nato-øvelsen i Norge, sier talsperson for Forsvaret, Frank Sølvsberg. Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

– Vi er opptatt i Forsvaret om å informere godt om øvelsen, slik at utrygghet kan begrenses så mye som mulig basert på kunnskap og informasjon, sier Sølvsberg.

Han forteller at de på nettsidene sine har lagt ut informasjon om hvordan innbyggere i ulike fylker vil merke øvelsen, i tillegg samarbeider de med skoler og helsemyndigheter om å informere om det som skal skje.

– Vi har allerede stilt opp der skoler har bedt kommunen om informasjon fra Forsvaret. Det gjør vi så mye som mulig, sier Sølvsberg.