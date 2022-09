Aasland ut mot «enkle løsninger» på strømkrisen

Klokken 12 går den hardt pressede energiministeren på Stortingets talerstol for å holde sin redegjørelse om kraftsituasjonen.

Flere enn 80 forslag er ifølge Dagbladet ventet fra opposisjonens side, men fra regjeringen kommer det ingen nye saker i dag.

Det slo Terje Lien Aasland selv fast da han møtte pressen til frokostmøte få timer før Stortinget samles for første gang etter sommeren. Han viste i stedet til det planlagte stortingsmøtet 30. september, der regjeringens forslag om strømstøtte til næringslivet vil bli lagt fram.

– På kort sikt prioriterer vi tiltak for å skjerme husholdningene og avlaste bedriftene, sier Aasland.

Energiminister Terje Lien Aasland og tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla ga hverandre en form for high five utenfor Stortinget i formiddag. Valla var der for å demonstrere, Aasland for å redegjøre. Foto: Mats Rønning / NRK

Han viser til den eksisterende strømstøtteordningen til husholdningene og den nye fastprisordningen i statsbudsjettet.

– Det er fastprisavtalene som er regjeringens hovedgrep på kort sikt. De langsiktige tiltakene handler om mer kraft, større kapasitet i strømnettet og mer energieffektive løsninger for hvordan vi bruker strømmen, sier Aasland.

Advarer Stortinget

Presset mot regjeringen er stort foran mandagens strømmøte. Flere bedriftseiere er skuffet over strømstøtteordningen for næringslivet som ble presentert før helgen.

I tillegg kommer det nye krav fra tidligere Ap- og LO-topper i den såkalte Alternative energikommisjonen, som samles til demonstrasjon utenfor Stortinget.

Tidligere LO-leder og Ap-statsråd Gerd-Liv Valla i Alternativ energikommisjon fremmet krav til politisk handling mot strømprisene utenfor Stortinget i dag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Også inne i stortingssalen ventes temperaturen å bli høy. Opposisjonen vil fremme en lang rekke forslag til snarlige endringer i energipolitikken og forbedringer av ulike strømstøtteordninger.

Men fra regjeringens side kommer energiministeren med en tydelig advarsel til opposisjonen:

– Mitt budskap er at de bør legge min redegjørelse til grunn for hvordan de vurderer situasjonen. Det er Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina og energikrigen som føres mot Europa, som er hovedgrunnen til at det er knapphet på energi, sier Aasland.

Det er Putin som har hovedansvaret for de høye energiprisene, sier energiminister Terje Lien Aasland (Ap). Foto: Lise Åserud / NTB

– Målet er å skape økonomisk uro i europeiske land og samtidig legge et grunnlag for splittelse og fortvilelse. Flere land varsler allerede at det er stor sannsynlighet for rasjonering av strøm kommende vinter, sier Aasland, som legger til at dette trolig ikke vil bli nødvendig i Norge.

Han advarer mot å stemme for «enkle forslag» som øker offentlig pengebruk, ikke minst av hensyn til lånerentene.

– Tiden for å bruke mer oljepenger er over. Det vil øke sannsynligheten for nye renteøkninger og gjøre situasjonen enda mer krevende for vanlige husholdninger, ikke minst unge i etableringsfasen, sier han til NRK.

Ikke makspris

Fremskrittspartiet og partileder Sylvi Listhaug har vært blant regjeringens argeste kritikere under strømkrisen. Partiet gjentar i dag forslaget sitt om å innføre en makspris, der staten dekker 100 prosent av strømregningen over 50 øre.

– Vi må ha tiltak som faktisk virker, sier Aasland, som er sterkt kritisk til Frps løsning.

– Om det hadde fungert å innføre en makspris, så hadde vi gjort det for lenge siden. Men en makspris vil øke knappheten på strøm og skyve nødvendige investeringer ut i tid. Det har dessuten en svært uheldig fordelingseffekt, sier han.

Energiministeren presses også fra venstre, der partiet Rødt vil ha helt nye politiske grep i det europeiske energisamarbeidet. Også Rødt vil ha makspris, kombinert med bedre regulering av eksporten og krav til forsyningssikkerhet.

Rødts Sofie Marhaug har vært sterkt kritisk til regjeringens håndering av saken. Her på en strømdemonstrasjon i vinter. Foto: Tony Ågotnes / NRK

– Det virker på meg som at opposisjonen er delt og mangler felles løsninger på utfordringene, sier Aasland, som mener den politiske diskusjonen er «veldig polarisert».

– Jeg håper vi kan finne et felles grunnlag for diskusjonene. Men det er krevende, når debatten om strømprisene er så polarisert som den er, sier han.

MDGs Lan Marie Berg mener Aasland overdriver splittelsen blant opposisjonen.

– Jeg tror han tar feil. Vi er mange partier som har etterlyst bedre tiltak, blant annet for solenergi og energisparing. Det er store hull i regjeringens krisehåndtering. Nå bør Ap sette seg ned med opposisjonen på Stortinget og se hva slags nye grep vi kan bli enige om, sier hun

– Høsten blir tøff

Det er uvanlig at Stortinget samles til møte så tidlig på høsten. Normalt møtes nasjonalforsamlingen først i oktober. Bakteppet er energikrisen i Europa.

– Høsten blir tøff og krevende. Trygg økonomisk styring er viktig for å unngå flere og høyere renteøkninger, sier Aasland.

Ved siden av strømstøtteordningen som er blitt forsterket i september, ved at staten nå dekker 90 og ikke 80 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime, har regjeringen varslet mer penger i statsbudsjettet til NVE og Olje- og energidepartementet.

Bevilgningene skal blant annet sørge for raskere behandling om forbedringer i kraftnettet og søknader om nye prosjekter innen vind- og vannkraft.

Før helgen kom det på plass en omfattende ordning for norske bedrifter med en ramme på 3 milliarder kroner, i en ordning som skal hjelpe 20.000 bedrifter som sliter med dyre strømregninger.

Aasland sier regjeringen i statsbudsjettet også vil komme med en plan for å redusere energibruken i bygg med 10 terawattimer strøm fram mot 2030. I løpet av høsten kommer også detaljene i den nye reguleringen av krafteksporten, som skal forhindre at vannmagasinene blir kritisk lave.

SV vil ha forhandlinger

En lang rekke forslag som vil bli fremmet av partiene på Stortinget under debatten etter Aaslands redegjørelse, men regjeringspartiene regner ikke med å få flertallet mot seg i dag.

Årsaken er blant annet avtalen om å forhandle først med SV om tiltak som har konsekvenser for statsbudsjettet. Men SV vil slett ikke vente til selve forhandlingene om neste års statsbudsjett, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

– Vi forventer at regjeringen setter seg ned med oss for å forhandle om å gjøre strømstøtten til husholdningene rausere og mer solidarisk. I tillegg må vi ha på plass nye ENØK-tiltak og strukturelle tiltak for å unngå at en lignende situasjon oppstår igjen, sier han.

Haltbrekken sier disse forhandlingene kan tas umiddelbart, fordi de vil ha konsekvenser for inneværende budsjett.

– Så må jo situasjonen selvsagt ses i sammenheng med statsbudsjettet for neste år også, sier han.

SV står i en særstilling blant opposisjonspartiene som regjeringens foretrukne budsjettpartner. Partiet vil fremme tre hovedforslag med i alt 20 enkeltpunkter under dagens stortingsmøte.