Hyttekommuner ringes ned – full forvirring rundt strømstøtte

– Flere kommuner får over 30 henvendelser daglig fra hytteeiere som lurer på hvordan de kan få strømstøtte, sier Kirsti Kierulf.

Hun er administrerende direktør i interesseorganisasjonen Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Kierulf sier at antall henvendelser har eksplodert etter at NVE la ut en melding om at de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen, kan få strømstøtte.

Det er NVE (Norges Vassdrags – og energidirektorat) som forvalter strømstøtteordningen.

Tolker regelverket ulikt

Da NRK begynte å undersøke saken viste det seg raskt at det er full forvirring om hvilke regler som gjelder.

Kommuner NRK har snakket med tolker regelverket ulikt.

Kierulf i NKF tolker reglene dit hen at dersom du skal få strømstøtte for hytta, må den være registrert som primærbolig eller sekundærbolig.

Det stiller krav, som kan handle om størrelse, vei, renovasjon og avløp. Disse varierer fra kommune til kommune.

Kierulf sier det nå er mye forvirring både i kommuner og blant hytteeiere om hvilke regler som gjelder.

Kirsti Kierulf er administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forbund som er en interesseorganisasjon for kommunene innen tekniske tjenester. Foto: Privat

En «ventil» i ordningen

Seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE sier at de derimot har åpnet opp for at det ikke er nødvendig med bruksendring for å få strømstøtte.

– Kommuner kan i noen tilfeller gi dispensasjon fra å bo permanent i en fritidsbolig. De kan ha en streng eller mindre streng praksis på dette. Vi legger oss ikke opp i det, sier Jonassen.

Han legger til at dette skal være en «ventil» i ordningen.

– I noen tilfeller kan det være gode grunner for at noen får dispensasjon fra å bo i en fritidsbolig midlertidig, men det er ikke ment at hvem som helst kan melde flytting til fritidsboligen.

Hva kan være gode grunner for å få dispensasjon?

– Jeg har dessverre ikke noe presist på hva kommunene bruker som kriterier. Det er opp til dem å vurdere hvilke kriterier som skal ligge til grunn.

Blir ikke dette mye arbeid for kommunene?

– De kan legge seg på en praksis med streng håndheving av dette. Det vil være ekstraarbeid, men strømstøtta skal hjelpe folk i en krevende situasjon.

Folk som får dispensasjon fra kommunen, må legge denne fram for nettselskapet for å få innvilget strømstøtte.

Kirsti Kierulf i Norsk Kommunalteknisk Forbund har sier følgende til NVE sine uttalelser:

– Etter svaret som NVE her gir ønsker vi en dialog for å kunne få klarhet i hvilket regelverk det skal gis eventuell dispensasjon fra.

Hemsedal kommune ser en trend med at mange hytteeiere tar kontakt for å søke bruksendring av hytta. Foto: Caroline Utti / NRK

Ikke nok å endre i folkeregisteret

NRK har ringt flere hyttekommuner i Norge. Hvilken praksis de har varierer..

Drangedal kommune har fått mange telefoner fra hytteeiere på Gautefall og Tokke.

– Mange tror at de ved å få folkeregistrert adresse på hytta er kvalifisert til å få strømstøtte, men slik er det ikke, sier rådgiver Mona Stenberg Straume.

Kommunen lar folk bo på hyttene, men har ikke åpnet for bruksendring i hyttefeltene. De får kun en midlertidig dispensasjon til å bo på hytta.

Straume sier at omkring 15 hytteeiere har fått omgjort fritidsboligen til bolig de siste årene.

– Dette behandles politisk og er en omfattende planprosess.

Mange søknader i Hemsedal

I hyttekommunen Hemsedal har økningen i søknader om bruksendring av fritidsbolig til bolig vært stor.

– Økningen er mangedoblet. Vi ser helt klart en trend, sier Anders Bakke som leder plan og utvikling i Hemsedal kommune.

Er det vanskelig å få innvilget slike søknader i deres kommune?

– Reglene er litt kompliserte på dette området. Vi prøver å gjøre det praktisk og gjennomførbart. Kommunen har sagt at man ønsker den type søknader velkommen, sier Bakke.