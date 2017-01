«Lex Amelie» kan løse Mahad-saken

Ifølge Utlendingsdirektoratet løy Mahad Adib Mahamud om hvor han kom fra da han kom til Norge. I februar skal saken opp for retten. Hvis alt er tapt kan loven som fikk Maria Amelie tilbake til Norge bli tatt i bruk.

– Det forutsetter jo at alt er tapt for han. Hvis det er slik UNE sier at han er fra Djibouti og han har gitt uriktige opplysninger, så kan «Lex Amelie» brukes, sier advokat Brynjulf Risnes til NRK.

– Veldig lik situasjon som Amelie

– Det kan hende han står i en situasjon som er veldig lik Amelies, sier advokat Brynjulf Risnes. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Risnes sier at det han sier er forbeholdt at UNEs konklusjon stemmer, at Mahad er fra Djibouti og har løyet under søkeprosessen.

– Hvis det er tilfellet så står han i en situasjon som er veldig lik Amelies. Hun var også uenig i grunnlaget og ville kjempe videre, forteller Risnes.

Han forteller at når «Lex Amelie» kom så Maria Amelie ingen grunn til å fortsette med en rettsprosess over mange år.

– Hun så at det var mulig å komme tilbake ganske kjapt. Det tok tre måneder, så var hun tilbake med norsk oppholdstillatelse. Hvis Mahad ender opp i samme situasjon og det er mulig for han å reise til Djibouti så kan det være mulig å søke oppholdstillatelse derfra, forklarer Risnes.

Marie Amelie ble pågrepet i januar 2011 og deportert til Russland. I april samme år fikk hun lovlig opphold i Norge. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Han er en kjemperessurs

For at Mahad skal kunne benytte seg av loven innebærer det at han må reise til Djibouti og klarer å skaffe seg ID-papirer og har et arbeidstilbud i Norge.

Til NRK sier enhetsleder ved Oslo universitetssykehus, og Mahads sjef, Mette Sannes at de er villige til å strekke seg langt for at Mahad skal kunne jobbe videre for dem.

– Mahad er en kjemperessurs. Han er en av fem i Norge som kan sette i gang et beredskapslaboratorium i tilfelle høysmitte som for eksempel Ebola. Han ved med på Ebola-teamet vårt under den siste epidemien, forteller Sannes.

– Vil bevise at han har snakket sant

– Mahad er opptatt av å bevise at han har snakket sant, sier asyladvokat Arild Humlen. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Asyladvokat Arild Humlen sier til NRK at Mahads primære interesse er å bevise at han ikke har gitt uriktige opplysninger, og at det ikke er aktuelt å benytte seg av loven i første omgang.

– Saken skal nå snart opp i tingretten, og vi oppfatter at han har en god sak. Så vi vil jobbe for en dom som understreker at han har fortalt sannheten, sier Humlen.

– Det er en rekke forskjellige strategier vi må vurdere underveis hvis ting ikke går vår vei. Det vil også kunne skje en rekke endringer, for eksempel i lovgivningen, forteller Humlen.