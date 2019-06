«Hard brexit» kan gjøre medisinmangelen i Norge prekær

Aldri har mangelen på medisiner vært større i Norge, meldte NRK i februar.

Allerede er det rapportert om rundt 700 mangler på medisiner så langt i år, like mange som i hele fjor.

Og opptil 7000 pasienter har vært rammet av medisinmangel.

– Her skulle det ha ligget en hjertemedisin som det nå er mangel på.

Fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, viser frem den tomme seksjonen i hylla hos Apotek 1 Sfinxen.

Med en mulig «hard brexit» på trappene – altså at Storbritannia går ut av EU uten en ny handelsavtale – frykter han at situasjonen kan bli enda verre.

– Det er to ting vi er redde for. Det ene er tollmurer som gjør at det blir vanskelig å få legemidler fra Irland, som er storprodusent av legemidler for Europa. Det andre er at Storbritannia ikke lenger kan hjelpe oss like raskt som før med medisiner når vi har en mangelsituasjon i Norge, sier Madsen

Fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Johnson lover brexit – uavhengig av avtale

En «hard brexit» vil innebære at Storbritannia forlater EU uten en ny handelsavtale, og at de derfor heller ikke vil ha tilgang til EUs indre marked.

Boris Johnson lover å gjennomføre brexit «med eller uten avtale» hvis han blir ny partileder. Det slo han fast i sin offisielle valgkampvideo som ble publisert i starten av juni.

– Hvis jeg kommer inn, vil vi gå ut den 31. oktober, med eller uten avtale, sier han i videoen.

Johnson regnes som favoritt i kampen om å overta som partileder i Det konservative partiet – og dermed også som statsminister – etter Theresa May.

Ingen frykt hos legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien mener derimot at en «hard brexit» ikke kommer til å bli et stort problem for tilgang til medisiner.

Der er de rustet for tollutfordringer, og sier de har jobbet i flere år med å forbedre forenklet tilgang på legemidler produsert i et eventuelt Storbritannia utenfor EU. I tillegg ønsker de seg en overgansordning.

– Vi ønsker at norske myndigheter skal gi en tillatelse til at legemidler som produseres i Storbritannia også skal kunne selges i Norge, sier seniorrådgiver i Legemiddelindustrien, Inge Johansen til NRK.

Det er ikke aktuelt med en slik overgangsordning sier regjeringen. Men de har klar en forskrift som kan hjelpe i nødstilfeller.

– Det er en forskrift som gir Legemiddelverket en god del fullmakter til å gjøre unntak for å sikre at vi får legemidler som vi trenger i Norge, inn i Norge, sier Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet.

Ber folk si fra tidlig

Foreløpig dato for brexit er 31. oktober. Men medisinmangelen er allerede et problem. Apoteker Yemi Awoyemi på Apotek 1 gir følgende råd til folk som er i ferd med å gå tom for medisiner:

– Når folk ser at de er i ferd med å gå tom for medisiner må de komme til apoteket med en gang, sånn at vi får litt tid på oss til å finne en god løsning dersom det er vanskelig å få tak i ting.