Opptil 7000 pasienter er rammet av medisinmangel

I den første versjonen av denne saken ble det skrevet at 7000 pasienter er rammet av feilpakking. Det stemmer ikke. Det korrekte er at pasientene er rammet av medisinmangel.

– Det gjelder mangel på vanndrivende-, hjerte-, beroligende- og smertestillende medisiner, opplyser medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

7000 pasienter er rammet og medisinmangelen gjelder en rekke medisiner. Legemiddelverket understreker at medisinene som har havnet i posene, er riktige.

– Ingen har fått feil medisiner. Det dreier seg kun om mangel, så ingen bør være engstelige for å ta de medisinene de har fått.

Tar tid å løse

Norsk Medisinaldepot (NMD) leverer multidoseruller blant annet til kommunenes sykehjem og hjemmesykepleien. I går kom nyheten om at det var oppdaget flere alvorlige feil i pakkene som er levert.

Dette er de 72 kontraktspartnerne Ekspandér faktaboks Askøy kommune, Aukra kommune, Bergen kommune, Birkenes kommune, Bærum kommune, Egersund kommune, Eidsvoll kommune, Finnøy kommune, Fjell kommune, Frosta kommune, Fusa kommune, Giske kommune, Gjerdrum kommune, Gjesdal kommune Haram kommune, Hareid kommune, Herøy kommune, Hjelmeland kommune, Hurdal kommune, Hå kommune Klepp kommune, Kristiansand kommune, Kvam Herad kommune, Kvitsøy kommune Lillesand kommune, Lindås kommune Malvik kommune, Masfjorden kommune, Meland kommune, Meråker kommune, Midsund kommune, Molde kommune Nannestad kommune, Nes kommune, Nesset kommune, Norddal kommune Os kommune, Osterøy kommune Radøy, Randaberg kommune, Rauma kommune, Rennesøy kommune Samnanger kommune, Sande kommune, Sandøy kommune, Selbu kommune, Skodje kommune, Songdalen kommune, Sola kommune, Standa kommune, Stavanger kommune, Stjørdal kommune, Stordal kommune, Strand kommune, Sund kommune, Sykkylven kommune, Søgne kommune Time kommune, Trondheim kommune, Tydal kommune Ullensaker kommune, Ulstein kommune Vaksdal kommune, Vanylven kommune, Vennesla kommune, Vestnes kommune, Volda kommune, Voss kommune Ørskog kommune, Ørsta kommune, Øygarden kommune Ålesund kommune Kilde: Innkjøpsavdelingen i Stavanger kommune

– NMD gjør maksimalt for å bedre situasjonen. Forhåpentligvis vil det være utbedret i løpet av noen uker, forteller Madsen.

– Er det godt nok?

– Vi skulle gjerne sett at dette ikke hadde skjedd, men det vil ta litt tid å løse denne situasjonen, svarer fagdirektøren.

Helsesjef: – Bekymringsfullt

NMD eier apotekkjeden Vitus, som etter en anbudsrunde er leverandør av multidoseruller til 72 kommuner. Kjeden tok over ansvaret for multidoseleveringene ved nyttår.

– Norge og hele legemiddelbransjen er kommet i en situasjon der vi opplever legemiddelmangel. Vi har ikke opplevd det tidligere. Omfanget er blitt så stort at det berører pasientene, sier kvalitetsdirektør i NMD, Hege Willoch.

Tablettene som Turid Mjelde i Bergen er avhengig av, kom ikke ut av den automatiske dispenseren. Feilen oppsto etter at Bergen og flere andre kommuner byttet medisinleverandør. Foto: SILJE THALBERG / NRK

I Stavanger har kommunen fått avviksmeldinger fra flere virksomheter, og meldinger fra leger i kommunen.

På en av institusjonene har det vært registrert legemiddelmangel i opptil 28 prosent av multidosebrukerne, uten at sykehjemsoverlegen har blitt varslet av leverandør i forkant, opplyser helsesjefen.

Tord A. Haaland, helsesjef i Stavanger, mener feilen er bekymringsfull. Foto: Jørund Vatle Sandgren / NRK

– Det er et veldig høyt tall. Mye høyere enn det en opplever med multidosebruk generelt. Det er bekymringsfullt, sier helsesjef i Stavanger Tord A. Haaland.

Willoch i NMD sier de ikke har vært gode nok til å informere om legemiddelmangelen til legene.

– Det er en prosess vi jobber veldig med å forbedre. Det er mange pasienter, leger og institusjoner. Vi har dette som første prioritet, og vil finne gode løsninger og alternativer.

– Posene hengte seg opp

I Bergen er 77 år gamle Turid Mjelde en av pasientene som har slitt med de nye posene.

– Posene hengte seg opp. De ble kuttet skjevt slik at tablettene datt ut. Noen ganger ble posene trukket tilbake slik at hun ikke fikk ut medisinen. Noen ganger kom det ut to poser istedenfor en, forteller Turid Mjeldes datter, Anne-Karin Mjelde.

Det viste seg at noen av tablettposene til den nye leverandøren ikke passet i medisindispenseren. Dispenseren hadde også problemer med å lese av trykket på posene.

Beklaget

Turid Mjelde og datteren Anne-Karin Mjelde ble usikre på systemet etter at problemene startet. Foto: Silje Thalberg / NRK

I februar fikk Vitus apotek vite om problemene. De har vist videre til selskapet Dignio, som er ansvarlig for multidose-dispenserne. De beklager feilen.

– Vi hadde gjort avtaler med Farmaka, som produserer posene, om hvordan trykket på posene skulle være. Likevel ble det gjort feil som førte til at posene ikke fungerte som de skulle, forklarte daglig leder i Dignio, Lars Dahle, til NRK.

NMD beklaget også hendelsen mandag.

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå, sa strategidirektør Miriam Skåland i NMD.